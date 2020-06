Free Handi’s Trophi: inscriptions jusqu’au 31 décembre 2013

Il vous reste un peu plus d’un mois pour vous inscrire au Free Handi’s Trophy 2014! Raid aventure interentreprises qui réunit salariés handicapés et salariés valides, le Free Handi’s Trophy a été créé en 2011 par Florence Beaune, dans le but d’agir en faveur du handicap dans l’entreprise et de démonter les idées reçues sur le handicap à travers une aventure sportive et collective. Depuis sa création, 10 grandes entreprises et 96 salariés handicapés et valides, à parité, y ont pris part.

Cette année le raid se déroulera du 23 au 31 mai 2014 entre Clermont-Ferrand et Toulouse, avec une quinzaine d’entreprises sur la ligne de départ. Les équipes composées de quatre co-équipiers – deux salariés valides et deux salariés en situation de handicap – se relaieront en binôme, en canoë ou en cyclo tandem, tous les 25 km, pour réaliser un parcours total de 650 km. Pour la première fois, des dirigeants de grands groupes participeront également à certaines étapes du Free Handi’se Trophy, aux côté de leurs collaborateurs.

Parallèlement à la compétition, Free Handi’s Trophy vient également de lancer son film de sensibilisation : « Un salarié handicapé, c’est attardé », qui met en scène un monde du travail où il n’y aurait plus de distinction possible entre salariés handicapés et salariés valides.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2013

Plus d’infos sur : www.freehandisetrophy.com