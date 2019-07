François Fillon lance un “Grenelle des antennes relais”

Alors que SFR et Bouygues Télécom ont été récemment condamnés à démonter chacun, une de leurs antennes relais, François Fillon a décidé d’organiser une table ronde autour des dangers potentiels de la téléphonie mobile sur la santé.

Cette table ronde intitulée “radiofréquence, santé, environnement” devrait se tenir le 26 mars prochain sous l’égide du ministère de la Santé. François Fillon a précisé dans sa lettre de mission adressé à Roselyne Bachelot, que ce “débat-citoyen” fasse la distinction entre téléphones portables et antennes relais. Selon lui “l’approche de précaution paraît justifiée” sur la question de “l’impact sanitaire” de l’utilisation des téléphones portables et ce, alors même que “les expertises disponibles ne permettent pas de conclure sur le lien éventuel entre utilisation de téléphone mobile et un risque de cancer”.

Pour le Premier ministre, “l’hypothèse d’un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être retenue” en l’état actuel des choses et “compte-tenu des faibles niveaux de l’exposition autour de ces installations”.