François Bayrou : « Les personnes handicapées sont en réalité une chance »

« L’accompagnement humain sera ma priorité. » Le candidat du Mouvement Démocrate (MoDem) propose une politique de compensation du handicap personnalisée, adaptée à chaque type d’infirmité.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la situation des personnes handicapées en France ?

Le regard que nous portons sur les personnes atteintes d’un handicap en dit long sur la société dans laquelle nous vivons. Et ce regard reste encore trop sur la réserve, avec des appréhensions, des peurs de mal faire. Pour moi, la chaîne de la solidarité se mesure à la solidité de son maillon le plus fragile et le plus faible. Je considère donc que ce sujet du handicap doit être affaire de République. Notre République doit tout faire pour que le regard de la société change, pour dire que les personnes handicapées sont en réalité une chance.

À quoi ressemble une politique centriste du handicap ? En quoi se différencie-t-elle des autres politiques ?

L’accompagnement humain sera ma priorité. Ce qu’il faut imaginer, ce sont des réponses adaptées à chaque type de handicap. Il s’agit d’aider à l’autonomie de la personne. Il faut apprendre à gérer des parcours, prenant en compte les personnes et pas les places à disposition. En ce sens, nous devons renforcer l’effectivité de la loi de 2005, que j’ai votée et qui est une avancée très importante, mais pas encore suffisamment traduite dans la réalité quotidienne. La compensation du handicap doit être personnalisée, adaptée aux besoins de chaque personne handicapée, quel que soit son âge, en prenant soin d’éviter les effets de seuil.

Quelles actions concrètes mettriez-vous en place pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap ?

120 000 personnes sont licenciées chaque année pour « inaptitude ». C’est inacceptable. Il faut aider les entreprises à conserver les salariés sur des postes adaptés. Pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail, je mets deux idées sur la table : la création de tuteurs en entreprise et une formation des DRH au recrutement de travailleurs handicapés.

Le « Projet Humaniste » du Modem propose la création d’un «prêt à taux zéro spécifiquement destiné à la mise en accessibilité des logements des personnes handicapées et à leur accession à la propriété». Cette mesure est-elle toujours d’actualité ?

Oui.

Mai 2012 : vous êtes élu président de République. Quelle est votre première mesure en matière de handicap ?

Elle concerne les enfants handicapés dans leur scolarisation. Des progrès ont été faits, mais des obstacles demeurent. Beaucoup d’enseignants se sentent démunis face au handicap. Enfants handicapés dans leur scolarisation, cela mérite une réflexion et un soutien nouveau de la nation.