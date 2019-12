France Télévisions: pas d’abandon mais “nouvelle formule” pour le Téléthon

PARIS (AFP) – La direction de France Télévisions a indiqué jeudi qu’elle réfléchissait à “une nouvelle formule” pour le Téléthon, tout en affirmant qu’elle n’avait “aucune volonté” de mettre un terme à cette opération caritative dont elle veut rester “partenaire”. A la suite d’informations du Figaro affirmant que France Télévisions envisageait de ne pas reconduire l’émission l’an prochain, la direction du groupe public a indiqué à l’AFP qu'”il n’y a aucune volonté d’arrêter le Téléthon”, dont elle “souhaite rester partenaire”. Elle a indiqué néanmoins qu’elle “mène une réflexion pour élaborer une nouvelle formule pour cette opération annuelle”.

Le contrat entre France Télévisions et l’Association française contre les myopathies (AFM), renouvelé tous les trois ans, arrive à terme le 31 décembre prochain.

L’an dernier, l’homme d’affaires Pierre Bergé, président du Sidaction, avait accusé le Téléthon de “parasiter la générosité des Français”. L’AFM a porté plainte en diffamation à la suite de ces propos.

La 24ème édition du Téléthon, dont la devise est “on a tous raison(s) d’y croire”, est prévue pour les 3 et 4 décembre. L’édition 2009 avait permis à l’AFM de collecter plus de 95 millions d’euros, soit une baisse de 10% sur un an.

L’opération caritative mobilise quelque 200.000 bénévoles, 53.000 associations et 10.000 communes, selon l’AFM.

La conférence de presse de lancement du Téléthon se déroule ce jeudi.

Mdf-chc/jca/bfa