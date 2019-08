France Télévisions Distribution souhaite rendre un maximum de ses DVD accessibles aux sourds et malentendants.

Véritable priorité pour France Télévisions Distribution, le sous-titrage à destination des sourds et malentendants a fait son apparition il y a déjà quelques années, notamment sur des collections DVD éducatives et culturelles comme « C’est pas sorcier » et « Des racines & des ailes ».

Véritable moteur en ce qui concerne l’adaptation de ses programmes, France Télévisions propose des programmes de direct sous-titrés, des programmes adaptés en langue des signes et un programme dédié au handicap, « L’œil et la main ». Les chaînes sous-titrent entre autres tous les journaux télévisés, l’intégralité de l’offre jeunesse et les grandes retransmissions sportives.

C’est tout naturellement que FTD s’est engagé à suivre cette grande orientation en sous-titrant un maximum de ses DVD. Un accord entre FTD, les chaînes du groupe et les sociétés de sous-titrages dont MFP a en effet permis d’agrandir l’offre et permet de généraliser la création d’une piste de sous-titrage spécifique sur un maximum de sorties DVD France Télévisions Distribution.

Ainsi, de janvier à avril 2009, France Télévisions Distribution aura édité 50 DVD, dont 36 contiennent des sous-titres français pour sourds et malentendants.

Il s’agit de programmes très variés allant des longs-métrages cinéma (Entre les murs, Fool Moon, Une chanson dans la tête) aux dessins animés diffusés par France Télévisions (Animalia, Paco, Nouky et Lola, Tracteur Tom), en passant par des documentaires (Ce jour-là, tout a changé, Les temps changent, Jésus Camp), les émissions phares de France Télévisions (C’est pas Sorcier, Des Racines et des Ailes, Empreintes) et les fictions (La Cour des Grands, Coco Chanel, le Lien). Au total, FTD met à disposition du grand public près d’une centaine de DVD avec les sous-titrages pour sourds et malentendants.

Ainsi, le long-métrage d’animation « Mia et le Migou », véritable bijou réalisé par Jacques-Henri Girerd (La Prophétie des grenouilles) sortira le 24 juin en DVD et Blu-Ray. Les éditions DVD et Blu-ray contiennent toutes les deux des sous-titres pour les sourds et malentendants.

Par ailleurs, pour la sortie de la Palme d’Or « Entre les murs », France Télévisions Distribution a repris son initiative inaugurée avec le DVD « Kirikou et la Sorcière », à savoir insérer une version française en audiodescription qui permet aux non-voyants de profiter du programme.

Tous les DVD édités par France Télévisions Distribution peuvent être commandés auprès de la boutique France Télévisions par téléphone au 0825 05 55 55 (0,15 euros/min) ou sur le site Internet : www.boutique.francetv.com.