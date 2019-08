France Télévision renforce son engagement

Rémy Pflimlin, président de France Télévisions, a signé quatre conventions de partenariat dont l’une avec l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (Adapt).

Le parrainage, pour lequel chaque collaborateur de France Télévisions est sollicité, est au coeur de ces nouveaux engagements en faveur de l’égalité des chances pour tous. Rémy Pflimlin, président de France Télévisions, et chaque membre du comité exécutif du groupe ont accepté le parrainage d’un jeune.

Le partenariat mis en place avec l’Adapt a pour objectif de favoriser l’insertion de travailleurs handicapés dans l’univers professionnel, en les accompagnants et en les conseillant notamment dans leurs démarches et recherches d’emploi. Ainsi les travailleurs handicapés rencontrent des collaborateurs de France Télévisions qui leur font découvrir leur métier et les conseillent dans leur recherche d’emploi : connaissance de l’entreprise, contacts professionnels, préparation de l’entretien d’embauche, aide à la rédaction de la lettre de motivation et

du cv… Tous les secteurs d’activité intéressent potentiellement ces jeunes selon leur formation : métiers audiovisuels, gestion / comptabilité, communication, gestion administrative, juridique, informatique, systèmes d’information, ressources humaines…