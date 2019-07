France Télécom-Orange: signature d’un accord sur le handicap

PARIS, (AFP) – Le groupe France Télécom-Orange a annoncé mardi la signature d’un accord sur le handicap pour la période 2011-2013, qui prévoit notamment le recrutement d’au moins 300 personnes en CDI et 150 alternants ou stagiaires.

Dans un communiqué, France Télécom précise que l’accord qui vise à contribuer “à l’effort national d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés” a été signé “par trois organisations syndicales, la CFDT, la CGT et FO, représentant plus de 60%” des voix aux élections professionnelles.

Le groupe s’engage à embaucher “au minimum 300 CDI, 150 alternants ou stagiaires” handicapés et prévoit d’accueillir et de former “au minimum 60 candidats sans qualification dont le potentiel est détecté”. Il indique également qu’il va renforcer le réseau “des acteurs et des moyens associés pour accompagner les salariés” handicapés et poursuivre “l’adaptation des outils de travail”. Le groupe prévoit également une “accélération des programmes de sensibilisation” et “l’aménagement des fins de carrière, avec la création d’un temps partiel senior handicap”.

Dans le communiqué, le directeur des ressources humaines Bruno Metling dit se réjouir “de cet accord qui est une nouvelle étape de la mise en oeuvre du contrat social”, présenté en septembre 2010 aux salariés, pour remettre l’humain au coeur de l’entreprise après une vague de suicides qui a débuté en 2008.

France Télécom emploie environ 100.000 salariés en France. Le taux d’emploi des handicapés est actuellement de 4,19% au sein du groupe, le seuil fixé par la loi étant de 6%. Dans un communiqué, le syndicat SUD a dit qu’il refusait de signer l’accord, ne le jugeant pas “à la hauteur”.