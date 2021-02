France Relance : Des emplois et des projets en faveur de l’inclusion

Ecouter article Ecouter article





Pour faire face à la crise sanitaire et économique, le Gouvernement annonce la création de 40 000 emplois et son soutien à plus de 3500 projets inclusifs à travers le plan France Relance.

Soutenir et accompagner vers l’emploi les jeunes et les personnes les plus vulnérables : Tel est l’objectif du plan France Relance, dont la deuxième phase vient d’être précisée par Brigitte Klinkert, Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion.

Ainsi le Gouvernement prévoit avec son plan France Relance un investissement total de 100 milliards d’euros, soit un tiers de son budget annuel, pour soutenir les embauches, protéger les emplois existants et accompagner « tous ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi ». Cela inclut les personnes en difficultés sociales, les jeunes, avec ou sans diplôme, mais aussi les personnes en situation de handicap.

Dans cette perspective, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a déployé un plan de 300 millions d’euros en août 2020 pour soutenir les près de 5 000 entreprises sociales inclusives du pays et les 180 000 hommes et femmes les plus éloignés de l’emploi qu’elles accompagnent.

France relance, un plan de soutien découpé en deux phases

Face à la crise sanitaire et économique, ce plan a été augmenté de 20 millions d’euros supplémentaires en décembre 2020, avec deux phases distinctes :

La première phase a consisté en un plan de soutien sous la forme d’aides forfaitaires allouées de septembre à octobre 2020, à hauteur de 134 millions d’euros (100 millions d’euros pour les structures de l’insertion par l’activité économique, 34 millions d’euros pour les entreprises adaptées). Un soutien qui, selon le Gouvernement, a permis à près de 95% des structures de poursuivre leur activité.

La deuxième phase repose sur un appel à projet en faveur de la transformation et du développement des structures d’insertion par l’activité économique et des entreprises adaptées, doté de 166 millions d’euros. Appel à projet qui s’inscrit dans la trajectoire de croissance fixée par le Président de la République.

3528 projets sélectionnés pour 40 000 nouveaux emplois inclusifs

C’est dans le cadre de cette deuxième phase du plan France Relance que Brigitte Klinkert, ministre chargée de l’Insertion, a annoncé le 24 février dernier la sélection de 3 528 projets sur tout le territoire au 18 janvier 2021 pour un montant total de 164 millions d’euros permettant la création de 40 000 emplois nouveaux entre 2021 et 2022, principalement en 2021 (pour 68% des créations).

« Les projets soutenus couvrent de nombreuses filières et publics de la relocalisation industrielle à l’agriculture biologique, de l’aide à la personne aux services aux entreprises, du vélo au transport à la demande, des jeunes aux publics sous-main de justice, etc. De nouveaux emplois sont créés notamment dans les domaines des services à la personne, de la transition écologique et numérique sur tout le territoire, a commenté Brigitte Klinkert. Soutenir des activités créatrices de valeur tout en créant des emplois qui redonnent de l’espoir aux plus fragiles c’est possible, c’est utile et c’est nécessaire. L’inclusion est une solidarité gagnante pour tous, faisons-la vivre ensemble ! ».

Pour en savoir plus sur le plan France relance : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

Image d’illustration : Répartition nationale du plan de relance pour l’inclusion © Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.