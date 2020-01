France Alzheimer lance une enquête

Près d’un million de personnes en France se trouvent devoir aider ou soutenir un membre de leur famille touché par cette maladie, avec le poids que cela peut représenter sur leur vie familiale et professionnelle. France Alzheimer a lancé un questionnaire en ligne pour évaluer le reste à charge des aidants familiaux de malades d’Alzheimer et de maladies apparentées. S’y ajoutent des coûts importants que l’association tente de mesurer depuis 2009. Le questionnaire mis en ligne doit servir à établir un état des lieux d’ici la fin de l’année 2010.

« Il s’agit d’estimer très précisément, après épuisement des aides légales, les différentes composantes des coûts engendrés par la maladie d’Alzheimer pour les aidants familiaux », indique l’association. Le questionnaire est anonyme et balaie un large champ : région de résidence, domicile partagé ou pas, âge du malade (et de l’aidant), lien familial, niveau d’études des aidants, durée et nature de l’aide, présence ou non de bénévoles, degré de dépendance, reconnaissance du patient en ALD, dépenses engagées (type de services, périodicité…), aides reçues, conséquences du rôle d’aidant sur la vie professionnelle… Les résultats de l’étude seront disponibles au cours du second semestre 2010.

En savoir plus : www.francealzheimer.org