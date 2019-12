France Alzheimer attribue plus d’un million d’euros à la recherche en 2009

En 2009, l’Association France Alzheimer a attribué 1,1million d’euros à douze projets d’équipe sur une période de deux ans. Ces financements doivent permettre de soutenir des projets prometteurs qui pourraient conduire à l’identification de cibles thérapeutiques ou à l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades. Les lauréats seront présentés au public lors des rencontres France Alzheimer organisées le 16 décembre 2009 à Toulouse.



L’association a décidé de soutenir le projet de Martin Holzenberger à hauteur de 200.000 euros sur une période de deux ans. Ce projet fait suite à de nombreuses études suggérant que l’insuline et les facteurs de croissance analogues à l’insuline pourraient constituer des nouvelles cibles thérapeutiques dans la maladie d’Alzheimer. Les travaux de M. Holzenberger ont déjà fait l’objet de publication dans Cell, l’une des plus prestigieuses revues scientifiques consacrées à la génétique.

Ils visent à identifier les effets de l’inactivation de ces facteurs de croissance sur le développement de la maladie d’Alzheimer en recourant à des modèles animaux. Un nouveau modèle de souris génétiquement modifié, porteur de lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, sera créé afin d’induire une perte complète de fonction du récepteur du facteur de croissance. Il permettra de provoquer l’inhibition de l’IGF-1 à différents stades de l’évolution de la maladie, en vue d’évaluer les perspectives de traitement chez des sujets déjà atteints par la maladie d’Alzheimer.

France Alzheimer a également choisi de soutenir le projet de Pascale Piolino à hauteur de 100.000 euros sur deux ans. Ce projet porte sur la mémoire des faits et des événements personnels, appelée mémoire autobiographique. Elle cible l’effet de la référence à Soi, en vertu duquel la mémoire est meilleure lorsque les éléments à mémoriser sont traités en liaison avec des connaissances et souvenirs que les individus ont sur eux-mêmes.

L’originalité de cette étude réside dans la mobilisation des connaissances des souvenirs personnels préservés. Elle sera conduite pour la première fois auprès de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et de personnes dépressives. Elle vise à concevoir une méthode nouvelle et originale permettant d’améliorer la mémorisation de nouvelles informations ainsi que l’accès à des souvenirs plus anciens.

Présente dans toute la France à travers ses 106 associations départementales et ses 300 antennes locales, l’Association France Alzheimer compte près de 16 000 adhérents et 150 000 donateurs.

