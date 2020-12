France : 63 601 002 d'habitants

Listen to this article Listen to this article





La population de la France s’élevait à 63 601 002 habitants en 2007, selon les résultats du dernier recensement disponible. Les chiffres globaux et par régions ou départements sont publiés au Journal officiel (31/12/09). Les trois régions les plus peuplées sont l’Ile-de-France (11,74 millions d’habitants en 2007), Rhône-Alpes (6,21 millions) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (4,944 millions). Les moins peuplées sont la Corse (304 500 habitants et le Limousin (759 414 habitants). La moitié de la population vit dans des agglomérations de plus de 10 000 habitants. A l’autre extrémité, 19 428 des 36 600 communes comptaient de 50 à 499 habitants. www.legifrance.gouv.fr