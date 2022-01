Fragile : Une nouvelle exposition à Paris pour sensibiliser les plus jeunes

Ecouter article Ecouter article

Fragile, c’est le nom de la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie destinée aux enfants de 2 à 6 ans. Son but est de sensibiliser les plus jeunes à la notion de fragilité sous toutes ses formes mais également au handicap et à la différence.

“Fragile !” : vous vous demandez de quoi il s’agit ? C’est le nom de la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Elle aura lieu du 19 février 2022 au 8 janvier 2023. Accompagnés de Windy, Iggy, Folia, Glitch, Plote et Roky, six personnages attachants crées pour l’occasion, les enfants sont entraînés dans des aventures qui les amènent à faire l’expérience de la fragilité. Un concept important, dont ils vont découvrir les différentes dimensions au cours de cette exposition imaginée et conçue par Universcience. Ces cinq individus sont coquins, naïfs et particulièrement fragiles. En effet, ils sont respectivement ballon de baudruche, œuf, feuille de papier, savon et pelote de laine.

Une vraie réflexion sur la notion de fragilité

Fragiles ? Ces objets le sont, l’un peut se déchirer, l’une s’éclater, l’autre glisser, ou encore se briser. Justement, cette exposition va faire réfléchir le plus grand nombre sur cette notion. En effet, les cinq compères vont voir leur copain Roky les rejoindre. Roky est un caillou qui à première vue est solide par rapport à eux. Mais ironie du sort c’est finalement Roky qui tombe et se casse ! C’est donc le début de « la Grande Aventure » : à travers une succession de péripéties, les enfants, accompagnés de ces petits compagnons, vont être confrontés à leurs fragilités et seront tentés de les dépasser, pour arriver au bout de leur quête : réparer Roky !

“Fragile !” nous montre donc la complexité de la notion de fragilité qui finalement… n’est pas toujours là où on l’attend.

Le handicap, un exemple parfait

L’exposition temporaire « Fragile » illustre parfaitement la relativité de la notion de fragilité. Et cela s’applique parfaitement aux personnes en situation de handicap. En effet, aux premiers abords, avoir un « handicap » peut s’avérer être une difficulté ou un obstacle à surmonter. Mais bien souvent, ces personnes se servent de ces « difficultés » pour s’adapter et essayer de les surmonter. Ce qui donne à ces personnes « handicapées » une véritable force mentale qui, la plupart du temps, est supérieure aux personnes « valides ». En effet, les personnes en situation de handicap ont une très bonne faculté à surmonter les dures épreuves de la vie à l’instar des cinq compagnons « fragiles » de l’exposition qui aident à sauver Roky, le « solide » du groupe.

Pour en savoir plus sur l’exposition, rendez-vous sur le site de la Cité des sciences et de l’industrie : https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/

Tom VIGNALS