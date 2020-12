Forum «Vacances et loisirs» à Cholet

Listen to this article Listen to this article



La quatrième édition du forum «Vacances et loisirs adaptés» se tiendra samedi 9 janvier, de 14h à 18h, à la salle des fêtes de Cholet. L’idée ? Permettre aux personnes handicapées d’accéder aux loisirs adaptés, en associant plusieurs acteurs sportifs et culturels locaux. Le forum est ouvert à tous les publics, jeunes et adultes, handicapés et valides. La manifestation, qui rassemblera diverses associations, des voyagistes, des clubs sportifs… a pour objectif d’être un lieu d’échanges et de favoriser la construction de projets de vacances et de loisirs. «Nous voulons montrer tout ce qui existe en matière de vacances ou de loisirs pour les personnes handicapées», explique Benoît Martin, conseiller municipal et président du groupe de travail pour la promotion de la personne handicapée.