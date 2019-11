Forum Rhône-Alpes des Grandes Écoles d’Ingénieurs

Deux Handicafés auront lieu sur le plus important salon de recrutement d’ingénieurs de France qui se tiendra à Lyon les 7 et 8 mars.

Pour cette 27e édition, le Forum Rhône-Alpes s’associe à L’Adapt et proposera deux Handicafés©, espaces d’échanges conviviaux entre candidats en situation de handicap et recruteurs. Le Forum Rhône-Alpes se veut être une passerelle entre les étudiants en recherche de stage ou d’emploi et les entreprises venues recruter et communiquer sur leur secteur d’activité. Les domaines de l’ingénierie représentés sont nombreux : informatique, biochimie, télécommunications, mécanique,

environnement, urbanisme, industrie, électronique, plasturgie et bien d’autres encore. Près de 200 entreprises ont d’ores et déjà répondu présentes et plus de 7 000 visiteurs sont attendus les mercredi 7 et jeudi 8 mars 2012, à l’espace Double Mixte, sur le campus LyonTech de la Doua. Conférences thématiques, ateliers, espaces conseils, animeront le salon durant ces deux journées.

Pratique

Horaires Handicafés : 16 h -18 h sur les deux jours 19 Avenue Gaston Berger, 69625