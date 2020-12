Forum régional sur l’emploi des personnes en situation de handicap, jeudi 3 octobre à Paris

Listen to this article Listen to this article





L’emploi des personnes en situation de handicap est au cœur du forum organisé par le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique, jeudi 3 octobre prochain à partir de 9h30, au SIAAP* de Paris.

Cet événement sur la thématique de l’emploi mobilise les employeurs publics, les personnes en situation de handicap, leurs partenaires et des experts du handicap. Le FIPHFP est un financeur, mais également un assembleur et un apporteur de solutions pour les acteurs publics. Il a la volonté de dépasser les aspects institutionnels en créant les conditions territoriales du dialogue et de l’action pour faire concrètement bouger les lignes en partageant de bonnes pratiques.Tables rondes, espace d’échanges, rencontres entre employeurs publics et demandeurs d’emploi en situation de handicap permettront le 3 octobre de dialoguer et de partager des expériences sur le recrutement et le maintien dans l’emploi.Ce forum professionnel est l’occasion pour les employeurs publics d’Île-de-France (élus, DRH, directeurs généraux des services…) de rencontrer l’ensemble des acteurs régionaux impliqués dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap (Cap emploi, Centres de gestion de la fonction publique territoriale, secteur adapté, associations, centres de formation ou de reclassement…) au travers d’échanges concrets et vivants.