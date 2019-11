Forum régional emploi handicap Handi-Sup : des partenariats volcaniques

Posted in:

Rendez-vous au Forum Régional Emploi Handicap Handi-Sup Auvergne le 18 mars prochain à Clermont-Ferrand !

Alors qu’Handi-Sup Auvergne prépare activement son 10ème forum régional Emploi Handicap, le 18 mars prochain, elle fédère des partenaires qui font de cette journée un événement unique en son genre.

Handi-Sup Auvergne agit depuis 1993 pour l’inclusion, du lycée au études supérieures pour les jeunes porteurs de handicap. Elle n’a jamais cessé de mobiliser des acteurs divers au service de l’insertion des jeunes porteurs d’un handicap. Le Forum Emploi qu’elle organise pour la 10ème année consécutive en est point d’orgue annuel.

Regrouper un maximum d’acteurs au service du projet des personnes en situation de handicap : de la formation à l’emploi, jusqu’aux aides techniques utiles, sur un même lieu l’espace d’une journée, c’est ce que réussit à réaliser chaque année cette association qui ne compte que cinq salariés et une vingtaine de bénévoles actifs.

Handi-Sup est la pierre angulaire entre la formation initiale en lycées, l’enseignement supérieur, et la formation continue avec le dispositif « H+ » (1) : la démarche qualitative d’accueil en formation des personnes en situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, et le Service Public de l’Emploi. Elle a un lien fort avec Cap et Pole Emploi en région ainsi qu’avec les Employeurs sensibilisés du public comme du privé.

« Ce forum nous permet de rencontrer des personnes avec des profils très intéressants auxquelles nous pouvons faire des propositions de Duodays, de stages, d’alternance et d’emploi. Il est aussi un formidable outil pour sensibiliser nos recruteurs » dit Sylvie JOSSE, Responsable Mission Handicap France MICHELIN. D’autres secteurs, tels que les Banques-Assurances sont présents et ont une véritable action volontariste tout au long de l’année, dont le déclencheur est souvent une rencontre sur le forum. « J’ai pu effectuer mon stage de découverte au sein de la Banque Populaire à Clermont-Ferrand. J’ai pu découvrir deux services et deux agences : ce stage m’a fait découvrir les métiers de la banque » nous explique Justine, étudiante en situation de handicap, alors étudiante en 1ère année d’IUT GEA.

Les concrétisations se comptent par centaines en 9 éditions. « On connait beaucoup de jeunes dont la participation au forum a été décisive sur leur parcours. A l’exemple de Laetitia, membre d’Handi-Sup, qui a enchainé les alternances, de la banque jusqu’à aujourd’hui en Master 2 Ressources Humaines chez Michelin, pour son plus grand bonheur. » nous dit Emmanuel PATRIER, directeur de l’association.

« Nos métiers sont encore méconnus. Nous avons un gros travail de communication à réaliser auprès des candidats et ces deux forums – Forum emploi Handicap à Clermont-Ferrand et Forum Handiagora à Lyon sont des outils formidables pour nous faire connaitre auprès des jeunes comme des demandeurs d’emploi. Notre politique volontariste passe par l’accueil de stagiaires, d’alternants comme bien sûr des CDD et CDI » livre Nathalie DEVERGNE, référente handicap au sein de l’Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Employeurs publics : collectivités locales, ainsi que le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, en passant par les acteurs de terrain de l’inclusion scolaire disent leur intérêt pour cette journée : « le forum Handi-Sup permet aux jeunes accueillis au sein du lycée d’avoir une idée précise grâce à des échanges toujours très bienveillants. On ne compte plus les rencontres qui se sont concrétisées par des stages ou une insertion dans les mois qui ont suivi » livre François BRUGIERE, directeur adjoint de l’ensemble Jean-Baptiste de la Salle à Clermont-Ferrand.

« Notre Forum est un véritable creuset de partenariats entre les acteurs d’horizons différents. Les personnes nous livrent souvent combien ce rendez-vous annuel est indispensable à leur information, au fait de ne plus se sentir seule face aux questions qu’elles ont pour accéder à l’emploi » conclue Loïc THOMAZET, Président d’Handi-Sup Auvergne.

Pour aller plus loin :

10ème Forum Régional Emploi Handicap, le mercredi 18 mars 2020 à Polydome, Clermont-Ferrand

6èmes Rencontres Handiagora (Handi-Sup co-organisatrice avec Handirect et Handiagora) le 16 avril à l’Espace Tête d’Or, Lyon

Handi-Sup Auvergne : 04.43.55.04.55 – Mail : direction@handisupauvergne.org

Informations sur la démarche régionale H+ portée par la région Auvergne-Rhône-Alpes :

https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/