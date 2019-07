Forum professionnel régional sur l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique le 14 février

Le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, organise jeudi 14 février prochain au centre d’exposition et de congrès Mégacité d’Amiens un forum à destination des employeurs publics et de leurs partenaires sur la thématique de l’emploi des personnes handicapées dans leurs services.

Ce forum est l’occasion pour les employeurs publics de Picardie (élus, DRH, directeurs généraux des services…) de rencontrer l’ensemble des acteurs régionaux impliqués dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (Cap emploi, Centres de gestion de la Fonction publique territoriale, secteur adapté, associations, centres de formation ou de reclassement…) au travers de tables rondes et stands. Collectivités territoriales, administrations déconcentrées, établissements hospitaliers peuvent ainsi s’informer sur les différentes solutions techniques, partenariales ou encore financières, à leur disposition pour favoriser le recrutement, la formation ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. En parallèle du forum, une rencontre est organisée entre employeurs des trois Fonctions publiques susceptibles de recruter et des demandeurs d’emploi handicapés.

PROGRAMME jeudi 14 février

9h30 Accueil par le FIPHFP

9h30-16h30 Forum des associations et partenaires du Fonds

10h00 Conférence – Ouverture par le Préfet de la région Picardie

• Présentation des missions et des financements du FIPHFP

• Comment réussir l’intégration d’une personne handicapée dans l’emploi ?

• Les PPS, Prestations Ponctuelles Spécifiques, mode d’emploi

14h30-16h30 Rencontre employeurs publics – demandeurs d’emploi handicapés