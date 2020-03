Forum Pass Pour l’Emploi : rendez-vous le 20 mars

Le 20 mars 2014, Pass Pour l’Emploi, créé à l’initiative de Société Générale il y a six ans, donne rendez-vous aux demandeurs d’emploi et aux étudiants en situation de handicap sur le Parvis de la Défense. Avec plus de 35 entreprises qui recrutent, une dizaine d’associations, des ateliers emplois et des espaces de coaching, Pass Pour l’Emploi est un rendez-vous annuel incontournable de l’emploi et du handicap. Ce forum offre également un espace de débats sur le thème de l’amélioration de l’intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel, avec cette année un focus sur la question de la formation des étudiants.

Face à un taux de chômage de 22% qui s’accroit quatre fois plus vite que celui des personnes valides, et seulement 2 bacheliers sur 10 en situation de handicap qui accèdent à l’enseignement supérieur… (4% en grandes écoles), l’accès à une meilleure formation des étudiants en situation de handicap est un enjeu majeur pour leur intégration dans le monde professionnel.

Au-delà de la trentaine d’entreprises présentes, des ateliers emplois et des coachs se tiendront à disposition des visiteurs. Pass Pour l’Emploi proposera par ailleurs plusieurs débats et tables rondes animés par des chercheurs, sociologues, associations, politiques et entreprises qui échangeront sur ces enjeux dans l’optique de changer les pratiques pédagogiques, les modes de management et les mentalités face au handicap.

Toutes les informations sur le salon, les entreprises, les animations, le programme sont disponibles sur www.passpourlemploi.com