Forum international Handicap mental en Méditerranée à Marseille

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône accueille le 29 mars le forum international organisé par l’ONG Santé Sud en clôture de trois années de formation et d’échanges autour du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge du handicap mental, puis de l’insertion des personnes en situation de handicap dans les sociétés méditerranéennes (Algérie, Liban, Tunisie).

Les enfants et les adolescents en situation de handicap nécessitent une prise en charge de qualité et adaptée à leurs besoins. Or, dans les pays où les difficultés liées aux inégalités sociales s’ajoutent au handicap mental (troubles envahissants du développement, autisme, psychose infantile, déficience mentale…), l’accès à de tels soins reste aléatoire et le combat pour promouvoir les droits de ces personnes est un défi à relever.

C’est pourquoi, en 2008, l’association de solidarité internationale marseillaise Santé Sud a initié le projet « Handicap mental en Méditerranée : DROITS de la personne en situation de handicap ». Son objectif ? Soutenir des actions associatives locales innovantes par le renforcement des capacités des personnels médicaux et socio-sanitaires de ces trois pays. Le programme est financé par l’AFD (Agence française de développement) et soutenu par la Fondation Sanofi Espoir, la Fondation Sinopec-Addax Petroleum et la Fondation Lord Michelham of Hellingly.

Trois actions médico-sociales de terrain

Mené en partenariat avec l’association La Chrysalide Marseille et trois partenaires historiques de Santé Sud en Afrique du Nord, ce projet collaboratif concerne :

– en Algérie la sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents au dépistage des troubles précoces dès la naissance avec la Fédération Algérienne des Personnes handicapées (FAPH) ;

– au Liban le développement du diagnostic précoce et l’orientation versune prise en charge adaptée des enfants avec l’Union Nationale des Associations de Parents et Institutions d’Enfants inadaptés (UNAPIEI) ;

– en Tunisie le soutien à l’insertion socio-économique des personnes en situation de handicap avec l’Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux (UTAIM).

Des séminaires de restitution et d’échanges d’expériences

Autant d’expériences autour desquelles les professionnels de la prise en charge des personnes en situation de handicap ont déjà échangé dans le cadre de séminaires transméditerranéens organisés à Alger (2009), Beyrouth (2010) et Tunis (2011). L’enjeux : mutualiser des expériences associatives méditerranéennes et engager une réflexion collective capable de promouvoir au mieux les droits de toutes ces personnes.

« Droit à la différence : quelle place pour chaque personne ? Droit au dépistage et au diagnostic : comment faire ? Droit à l’insertion : vers quel accompagnement ? »… autant de questions autour desquelles débattront les experts de ce projet multi pays à Marseille.

Information / inscription : www.santesud.org