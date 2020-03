Jeudi 25 novembre de 13h30 à 18h, le forum “Giga Senior” s’installe à Antony au Centre André Malraux. Organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine, association financée par le Conseil général des Hauts-de-Seine, ce forum gratuit et itinérant s’adresse aux plus de 60 ans. Son objectif : informer les visiteurs sur les sujets liés à la santé, à la vie quotidienne et au mieux-être des seniors et des personnes âgées du département.