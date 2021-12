Forum extraordinaire régional, retour sur une belle réussite

Ecouter article Ecouter article

Le forum Extraordinaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes marqué par une forte volonté de soutien aux personnes en situation de handicap.

Pour son édition du 6 décembre 2021 du Forum Extraordinaire la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait affichée de grandes ambitions. Avec de nombreux invités de marque et une forte mobilisation l’hémicycle était plein (dans le respect des mesures sanitaires). La thématique faisait suite à la grande cause régionale dédiée au para-sport : « Le sport et + encore ! Dépassement de soi, innovation, résilience, le sport-handicap pour mieux vivre son quotidien »

Si la Région Auvergne-Rhône-Alpes affiche des ambitions fortes en matière de sport-handicap, ce n’est pas uniquement une question d’actualité. Il s’agit d’un levier fort pouvant améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap : développement personnel, innovations, changement de regard mais aussi accès à l’emploi et à la formation. Au-delà du sport, c’est bien de participation à la vie de la cité dont il est question.

Le ton était donné. Après une ouverture orchestrée par la Vice-présidente en charge des personnes handicapées Sandrine Chaix, les invités ont pu apporter leur contribution

Les premiers échanges se sont fait autour de « Sport et inclusion, sport et changement de regard ». C’est Thomas Thevenin, jeune skieur du Comité départemental sport adapté de l’Isère qui a pris la parole faisant part de son expérience. Son témoignage était ponctué par de interventions en vidéo de Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique et présidente du Comité paralympique et sportif français, ponctueront la matinée.

Les thèmes suivant qui furent abordés n’en étaient pas moins puissant : « Valeurs, dépassement de soi, résilience et épanouissement personnel, en quoi le sport peut-il être un facteur de réussite et d’intégration à la vie de la cité ? » et « Le sport peut-il permettre de faire évoluer les mentalités, de changer l’image des personnes en situation de handicap ? »

Les échanges avec la salle n’étant pas autorisés pour des raisons sanitaires ce sont les grands témoins qui ont offert une parole pertinente, illustrée de nombreux exemples. Parmi eux nous pouvions écouter Gregory PICOUT, photographe du handisport depuis 20 ans , Benoit CHANAL, du Comité Paralympique et Sportif Français Référent paralympique territorial Auvergne Rhône-Alpes, Circée PELOUX une remarquable escrimeuse atteinte de la SEP, Christophe LEFEBVRE, pongiste émérite en sport adapté orné de 6 titres consécutifs de champion de France.

La suite des débats s’est poursuivie avec un thème très fort dans la para-sport « Innovations médicales, techniques, pédagogiques et technologiques ; dans quelles mesures le sport-handicap permet-il d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ? »

une fois encore des témoins tels que Pierre Tessier concepteur et fabricant de matériel de ski adapté on montré à quel point la technologie était aujourd’hui prédominante dans beaucoup de disciplines du para-sport.

Nous en arrivons directement au discours du président Laurent Wauquiez. Il reconnait en préalable que le COVID a été très éprouvant pour le monde du handicap et poursuit « nous devons nous projeter sur des choses positives, C’est pour cette raison que Sandrine Chaix a proposé le thème du « Sport et plus encore », ce fut l’un des premiers thèmes que la Région a mis en avant. Et c’est évident pour moi, car le sport est la porte vers l’intégration » et d’ajouter « Je suis très sensible pour des raisons personnelles et familiales à toutes les questions sur le handicap». Laurent Wauquiez aborde ensuite un autre registre « Nous avons sur le para-sport débloqué un budget dédié à toutes les associations sportives pour acheter de l’équipement destiné à la pratique du sport. Le montant mobilisé dépasse les 5 millions d’euros » et d’ajouter que la mise en place du partenariat H+ est une très bonne chose pour fédérer des entreprises autour du para-sport et de la sensibilisation.

Il poursuit, « Nous avons aussi mis en place le soutien à la pratique sportive avec le doublement des avantages du pass’sport » l’un des dispositifs régionaux les plus utilisés selon L Wauquiez. « Et enfin » ajoute t’il «Nous avons décidé de traiter sur un pied d’égalité tous les champions qu’ils soient paralympiques ou Olympiques. Nous avons soutenu 18 sportifs Paralympiques pour Tokyo, ce qui est une immense fierté ». « Demain nous allons soutenir les globals Games qui se dérouleront à Vichy en 2023 ».

Dernièrement la Région a accueillie l’ensemble des athlètes paralympiques français des sports d’hiver. Chacun a pu se présenter et faire part de ses ambitions pour les Jeux de Pékin qui se dérouleront au mois de mars 2022. Cette présentation exclusive à la presse nationale fut aussi l’occasion pour Laurent Wauquiez d’apporter son soutien aux athlètes de la région qui rayonnent régulièrement sur les podiums mondiaux.