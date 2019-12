Forum Emploi Seniors à Paris mardi 26 mars

Le secteur des maisons de retraite privées recrute les plus de 50 ans.

Le SYNERPA, 1er syndicat national des maisons de retraite privées en France, sera présent au Forum Emploi Seniors le 26 février prochain stand 6 (Grande Halle de la Villette à Paris, Espace Charlie Parker). Avec de nombreux postes à pourvoir, les métiers du grand âge s’adressent à tous les publics demandeurs d’emploi et notamment aux seniors qui recherchent une reconversion professionnelle suite à un licenciement économique, mais aussi aux seniors expérimentés ou non qui veulent découvrir un secteur moderne, innovant et riche en rapport humain pour dynamiser leur seconde partie de carrière. Les postes à pourvoir en maison de retraite privée sont pour la grande majorité (84%) en CDI et à plein temps. Comme le souligne Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée Générale du SYNERPA : ” Le secteur des maisons de retraites privées recrute 8 000 à 10 000 personnes par an, toutes filières confondues : des cuisiniers aux aides-soignants, des auxiliaires de vie aux cadres… Au cours des 6 prochains mois, nos adhérents vont recruter 2 500 personnes.”