Forum Emploi HandiLink le 19 avril

Le Forum HandiLink a pour but de mettre en contact direct des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des recruteurs d’entreprises offrant des emplois. Pour cela, nous vous invitons à venir le jeudi 19 avril à Puteaux (92), dans la Salle des Colonnes de la mairie , pour une journée gratuite dédiée au recrutement de personnes en situation de handicap.

La journée sera divisée en deux parties :

– Matinée

Tout au long de la matinée des coachings de 30 minutes seront proposés par petits groupes de volontaires et animés par des professionnels du recrutement. Ces coachings ont pour but de vous préparer au mieux pour le forum libre de l’après-midi en traitant des thèmes tels que “3 minutes pour convaincre”, “Optimisation de CV”, “Comment bien se présenter ?” etc.

En parrallèle de ces coachings auront lieu sur une partie de la matinée des entretiens d’embauche individuels de 20 minutes avec les entreprises partenaires. Pour être sélectionné pour un entretien d’embauche individuel, DEPOSEZ VOTRE CV sur le site internet ci-dessous avant le 13 avril 2012 minuit.

http://www.forumhandilink.org/

– Après-midi :

Toute l’après-midi sera dédiée à un forum libre sous la forme de stands propres à chaque entreprise partenaire. Le forum sera ouvert par une conférence sur le thème du handicap dans le monde du travail ayant pour modérateur Monsieur Philippe Streiff . Ancien pilote de F1 paralysé lors d’un accident, il a su rebondir professionnellement tout en venant en aide aux personnes en situation de handicap.

Que vous ayez eu un entretien individuel le matin ou non, le forum libre est l’occasion d’avoir un contact direct avec les RH des entreprises partenaires. Plus qu’un CV, un contact verbal bien préparé multiplie vos chances d’obtenir un entretien futur ! Soyez donc présent au forum libre et profitez des coachings du matin !

Ce forum est organisé avec le concours de l’Agefiph et du Cap Emploi . De nombreuses entreprises seront présentes à la recherche de nouveaux employés, tells que GDF Suez, Bosh et bien d’autres.