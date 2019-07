Forum Emploi Fonction Publique Handicap Pays-de-la-Loire le 31 janvier

Le FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, organise jeudi 31 janvier à la CCI de Nantes Saint-Nazaire un forum à destination des employeurs publics et de leurs partenaires sur la thématique de l’emploi des personnes handicapées dans leurs services. La question de l’emploi des personnes handicapées engage la responsabilité de tous. En la matière, le FIPHFP veut être proactif, assembleur et apporteur de solutions, aux côtés de acteurs. Avec la volonté de dépasser les aspects institutionnels en créant les conditions territoriales du dialogue et de l’action pour faire concrètement bouger les lignes, partage de bonnes pratiques à l’appui. Stands, tables rondes, rencontre entre employeurs publics et demandeurs d’emploi en situation de handicap permettent d’échanger

et de partager des expériences sur le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Ce forum est l’occasion pour les employeurs publics des Pays-de-la-Loire (élus, DRH, directeurs généraux des services…) de rencontrer l’ensemble des acteurs régionaux impliqués dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (Cap emploi, Centres de gestion de la Fonction publique territoriale, secteur adapté, associations, centres de formation ou de reclassement…) au travers de tables rondes et stands. Collectivités territoriales, administrations déconcentrées, établissements hospitaliers peuvent ainsi s’informer sur les différentes solutions techniques, partenariales ou encore financières, à leur disposition pour favoriser le recrutement, la formation ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. En parallèle du forum, une rencontre est organisée entre employeurs des trois Fonctions publiques susceptibles de recruter et des demandeurs d’emploi handicapés.

Programme jeudi 31 janvier

9h30 Accueil par le FIPHFP

9h30-16h30 Forum des associations et partenaires du Fonds

10h00 Conférence – Ouverture par le Préfet de la région Pays-de-la-Loire

• Présentation des missions et des financements du FIPHFP

• Comment réussir l’intégration d’une personne handicapée dans l’emploi ?

• Les PPS, Prestations Ponctuelles Spécifiques, mode d’emploi

14h30-16h30 Rencontre employeurs publics – demandeurs d’emploi handicapés