Forum Emploi en faveur des personnes handicapées

Dans le cadre du Forum du 6 avril à Levallois, la ville de Puteaux, avec le concours de la Maison de l’Emploi Rives de Seine, organise, dans un espace dédié au Handicap, une série d’actions en faveur du recrutement des personnes en situation de handicap.

Seront présentes les structures ci-dessous :

1 – Les Institutionnels :

– Ville de Puteaux et Maison de l’Emploi Rives de Seine

– UNIRH 92-Cap Emploi des Hauts-de-Seine : faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (bénéficiaires de la loi de février 2005) par une prise en compte globale de la problématique de la personne (accueil, bilan, orientation, préparation à l’emploi, insertion en entreprise et suivi de l’action d’insertion).

– Pôle emploi

2 – Les Ateliers d’aide et de conseil au recrutement :

– CAL Formation (Groupe Francis Lefebvre) : sensibilisation au handicap dans l’entreprise. De manière ludique, des questions seront posées aux entreprises et aux personnes en situation de handicap en mettant en avant des regards croisés. Et présentation des dispositifs de formations destinées aux personnes en situation de handicap en recherche d’emploi en lien avec les cap emploi.

– Accordia (Réseau conseil en diversité et performance social) informations et conseils pour améliorer sa candidature (CV, Lettre de motivation), sa posture face au recruteur ; simulation d’entretiens de recrutement…

3 – L’atelier de Vidéo-recrutement :

– Atelier de CV Vidéo animé par Job In Live

4 – Les entreprises, une soixantaine attendues et parmi elles

– LCL : qui proposera des offres d’emploi dédiées aux personnes en situation de handicap