Mardi 8 décembre 2009 de 8h30 à 17h30, la Cité des Entreprises Saint-Etienne accueillera le Forum du Travail Protégé et Adapté qu’organise le Club Handi-Loire. Ce forum permettra à toutes les entreprises ligériennes de rencontrer sur la journée les différentes structures adaptées et protégées (Etablissement ou Service d’Aide par le Travail et Entreprises Adaptées : ex CAT). Ces structures emploient du personnel handicapé qui peut être mis à disposition des entreprises ou effectuer des tâches de sous-traitance dans leurs propres ateliers. L’objectif est de permettre aux services ressources humaines de venir accompagner les acheteurs, responsables de productions, dirigeants, afin de découvrir l’étendue des produits et services proposés par ces structures.

Au Programme : une table ronde à 11h00, en présence d’entreprises ayant signées des marchés de sous-traitance ou ayant recours à de la mise à disposition.

Dans la Loire 27.5% des établissements privés ayant une obligation d’emploi de travailleurs handicapés ont recours à la sous-traitance. Car les entreprises Françaises ont une obligation ! Depuis février 2005, la loi instaure une obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour tous les établissements de 20 salariés et plus, dans la proportion de 6% de l’effectif total de leurs salariés sous peine de payer une contribution.

Une des possibilités de s’acquitter de son obligation est de passer des contrats de sous-traitance ou de prestations de services soit avec des entreprises adaptées, soit avec des établissements ou services d’aide par le travail.

Pour la loi et pour l’emploi, l’année 2009 revêt une importance particulière.

Effectivement les entreprises qui n’auraient menées aucune action en faveur du handicap, vont avoir une pénalité sur leur déclaration, de 1 500 fois le Smic horaire par travailleur handicapé manquant. Il est donc encore temps de réagir !

Plus d’infos

Annette BELLET

Responsable Club Handi-Loire-Entreprises

MEDEF Loire

16 boulevard de l’Etivallière – BP 706

42950 Saint Etienne cedex 09

Tél : 04 77 93 78 06/ 06 76 38 53 54

abellet@citedesentreprises.org

LE CLUB HANDI-LOIRE

Créé en 2004 par le MEDEF Loire avec le soutien financier de l’AGEFIPH, le Club Handi-Loire-Entreprises constitue un réseau pour s’informer, échanger, partager des expériences et agir sur… L’emploi, La formation, Le maintien, le reclassement des travailleurs handicapés. Il est ouvert à toutes les entreprises du territoire. Le président du club, M. Patrick BOUCHET, est le directeur de la société BATIM’ ALU et du Groupe BRP.

Parmi les différents services proposés par le club (formation, sensibilisation, projet collectif…), des réunions régulières sur différentes thématiques particulièrement appréciées par les entreprises, qui leur permettent de trouver des solutions face à leur obligation d’emploi des personnes handicapées