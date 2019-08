Le 7 octobre prochain, de nombreux télétravailleurs, indépendants et salariés et des entreprises venus de toute la France, convergeront vers le pays de Murat, petit territoire rural situé au cœur du Parc des volcans d’Auvergne, dans le Cantal, pour participer au 2ème Forum du télétravail. En savoir plus : http://forum-teletravail.fr/