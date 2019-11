Forum du Handicap, un salon pour mieux vivre ensemble

A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap, le C.C.A.S de Besançon se mobilise. Cette manifestation, ouverte à tous, matérialise la préoccupation de nombreux citoyens, pour changer le regard sur le handicap. A cette occasion, trois espaces thématiques seront aménagés au sein du palais des sports :

– le village emploi/formation

– le village handisport

– le village vie quotidienne

Les conférenciers interviendront notamment sur le thème de l’accessibilité. Ils dresseront un bilan des actions déjà entreprises et évoqueront la cité d’avenir entièrement accessible telle qu’elle doit être, conformément à l’esprit de la loi du 11 février 2005.

Des renseignements pratiques sont disponibles et régulièrement mis à jour sur le portail internet de la Ville de Besançon www.besancon.fr/handicap/événementforumduhandicap2010

Le Forum du Handicap, organisé par la Ville de Besançon et le C.C.A.S., se déroulera le jeudi 18 novembre 2010 de 9 H à 18 H au Palais des sports de Besançon. Plus d’une dizaine de conférenciers et près d’une soixantaine d’exposants sont attendus.