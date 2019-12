Lundi 9 et mardi10 novembre, se tient à Paris, le forum Diversité 09 sur le thème: Diversité et l’entreprise. Cet événement gratuit et ouvert à tous, se veut être un lieu d’échanges et de débats privilégiés entre des acteurs de terrain, et ceux qui font et vivent la diversité au quotidien : associations, institutions, entreprises, écoles, etc. En invitant le grand public et plus particulièrement les jeunes à participer aux tables rondes et aux ateliers, Diversité 09 entend apporter des réponses et des solutions concrètes aux problématiques soulevées. Certaines thématiques peuvent plus particulièrement vous intéresser, parmi les 5 conférences plénières: diversité et orientation professionnelle, la place des femmes en entreprise, l’orientation sexuelle et l’entreprise, la religion dans l’entreprise, Handicap et Insertion professionnelle. Les cinq plénières thématiques sont animées par des personnalités de renom (Dounia Bouzar, Michelle André, Hélène Carrère d’Encausse, le Rabbin Pauline Bebe, Richard Descoing…)