Forum de Recrutement Senior Compétence

Dans ce forum, 144 entreprises et organismes employeurs proposent plus de 1000 offres d’emploi à des personnes de plus de 50 ans ayant exercé des responsabilités d’encadrement ou de cadres. Ce forum de recrutement, destiné aux cadres seniors parisiens, s’inscrit dans le

projet européen Senior Compétence, piloté par le département de Paris, en collaboration avec les villes de Francfort et Stockholm.

Parallèlement, des conférences sur le thème « Emploi et diversités des âges ; bilan du programme européen Senior Compétence » se tiendront :

– le 20 novembre de 8h30 à 17h, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville

– le 21 novembre de 8h30 à 17h, au Palais Brongniart

Jeudi 20 novembre à 11h

Palais Brongniart – Place de la Bourse (métro Bourse)