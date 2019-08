Forum de recrutement Handy Alternance le 19 mars à Toulouse

Pour le compte de l’Agefiph Midi-Pyrénées, avec le MEDEF Midi-Pyrénées et FACE Grand Toulouse, le Girpeh (Groupement professionnel régional pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées) organise ce forum de recrutement ciblé vers les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi, en situation de handicap et en recherche d’alternance.

40 entreprises ont déjà confirmé leur présence : Adecco France, Aerolia, Airbus Opération SAS, Alstom Transport, Astrium, AXA France, Berger-Levrault, Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne MP, Capgemini / Sogeti, Castorama, Continental Automotive, Crédit Agricole, DSI, EDF, ERDF, France Telecom SA Orange, GRDF, Groupe Ecocert, Groupe La Poste, Kuehne+Nagel Aerospace & Industry, Laboratoires Pierre Fabre, Labsoft SARL, Léo Lagrange Sud-Ouest, Leroy Merlin, Liebherr, Lyonnaise des Eaux, Macif, Manpower, Marionnaud Lafayette, Prometil SARL, Randstad, Rockwell & Collins France, RTE, Sanofi R&D, SNCF, SPIE Sud-Ouest, Tisséo, Toulouse Intérim Handicap.

Programme : 10h00 – 12h30 : échanges individuels sur pré-inscription : « Simulation d’entretien avec un recruteur » « Je perfectionne mon CV » « Job interview en anglais » 10h30 – 12h20 : ateliers de 50’ sur pré-inscription : « Communiquer par son image » « Communiquer autour de son handicap avec un recruteur » atelier théâtre 13h30 – 16h45 : FORUM ENTREPRISES sur rdv 13h30 – 16h30 : « Simulations d’entretien », « Je perfectionne mon CV » et « Job interview » sur rdv 16h45 – 17h30 : Guillaume Bats en spectacle pour la 1ère fois à Toulouse !

Pré-inscriptions jusqu’au 15 mars 2013 à 12h00 : http://www.ejdh-girpeh.org/ Renseignements : forum.ejdh@ejdh-girpeh.org 05 61 14 79 79