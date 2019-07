Forum de l’Alternance à la Cité des Métiers de Paris

Le 14e Forum de l’Alternance se tiendra les mardi 5 et mercredi 6 mai prochain et près de 3 000 contrats en alternance seront à saisir les 5 et 6 mai 2009 durant la 14e édition du Forum de l’Alternance qui se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette (Paris), pour tous les jeunes d’Ile-de-France de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emplois en situation de handicap.

Le 14e Forum de l’Alternance se tiendra les mardi 5 et mercredi 6 mai prochain à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette. L’occasion pour les jeunes de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation. Comme chaque année, les secteurs de la banque, du tourisme, de l’hôtellerie, et de l’automobile seront particulièrement représentés. Deux espaces permettront aux visiteurs de mieux se repérer sur le Forum : sur le Village Orientation, des spécialistes conseilleront les jeunes, les aideront à élaborer leur CV et à préparer un entretien d’embauche. Sur le Village Entreprises, plus de 300 contrats d’apprentissage et d’alternance seront proposés par une cinquantaine d’entreprises.

Zoom sur le handicap

Nouveauté 2009 : le Focus “Alternance et handicap”. Cette année, le Forum souhaite sensibiliser les entreprises et soutenir le recrutement en alternance des jeunes en situation de handicap. Ceux-ci y trouveront sur un pôle dédié des offres d’emplois spécialisées, un espace d’information, des interprètes en langue des signes, et pourront identifier les entreprises handi-accueillantes grâce à leur logo spécifique. En effet, depuis peu, les travailleurs en situation handicap n’ont plus de limite d’âge pour intégrer un contrat en alternance. Une avancée forte qui concerne 2,5% des apprentis.

Aujourd’hui en Ile-de-France, plus de trois apprentis sur quatre trouvent un emploi dans les sept mois qui suivent leur formation. L’apprentissage couvre plus de 800 métiers différents du CAP au Master Professionnel.

Mardi 5 et mercredi 6 mai 2009, de 10h à 18h, Cité des Sciences et de l’Industrie. Accès métro ligne 7 arrêt Porte de la Villette, bus PC. Entrée libre et gratuite.

En savoir plus : www.forum-alternance.fr