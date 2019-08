Forum de l’alternance 2010 : 3000 contrats à saisir pour les jeunes de 16 à 25 ans

15e édition du Forum de l’alternance, mardi 18 et mercredi 19 mai 2010 à la Cité des sciences et de l’industrie. Ce Forum est l’occasion pour les jeunes de rencontrer les principaux partenaires de l’alternance et de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation. Recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi se rassemblent en un seul lieu pour Le rendez-vous de l’alternance.

Comme chaque année, le secteur bancaire, l’automobile, l’hôtellerie, (Axa, EDF, Air Liquide, SNCF, Accor, Lafarge, Capgemini, Société Générale, Renault…) seront particulièrement représentés. Deux espaces permettent aux visiteurs de se repérer :

– le Village Orientation avec des spécialistes pour conseiller les jeunes, les orienter, les aider à élaborer leur CV et à préparer un entretien d’embauche…

– le Village Entreprises avec plus de 3000 contrats d’apprentissage ou de professionnalisation proposés par plus d’une cinquantaine d’entreprises ou branches professionnelles.

Le Forum de l’alternance souhaite sensibiliser les entreprises et soutenir le recrutement en alternance des jeunes en situation de handicap avec la mise en place d’un dispositif spécial :

 Des offres d’emplois pour les personnes en situation de handicap

 Un espace d’information « Alternance & Handicap »

 Des interprètes en langue des signes pour informer et assister les jeunes lors des entretiens

L’apprentissage en IDF en quelques chiffres



Plus de 70% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur formation. Pour la rentrée 2009-2010, près de 92 500 jeunes suivent une formation en alternance dans les 175 Centres de Formation d’Apprentis d’Ile-de-France, soit une augmentation de 53% du nombre d’inscriptions en 12 ans. 800 métiers, du CAP au Master professionnel, sont accessibles. L’apprentissage concerne les jeunes de 16 à 25 ans, la limite d’âge étant dorénavant supprimée pour les travailleurs handicapés.

Forum de l’alternance, Cité des sciences et de l’industrie – Les 18 et 19 mai 2010, de 10h à 18h.

M° Porte de la Villette (ligne 7), bus PC. L’accès au Forum de l’alternance est libre et gratuit.

Information du public : www.forum-alternance.fr