Fort de Tamié : Une journée d’aventures à terre ou dans les airs

Que vous soyez à la recherche de sensations fortes ou simplement d’un moment de détente dépaysant en pleine nature, le Fort de Tamié saura répondre à vos attentes avec ses parcours acrobatiques, son jardin de plantes sauvages et cultivées et ses escapes game. Nous avons échangé avec Margot Dunand, chargée de communication au sein du Fort.

En photo : Le Fort de Tamié dispose de parcours de 3 niveaux différents avec une vue imprenable au programme.

Quelles sont les activités proposées au sein du Fort de Tamié ?

Notre cœur d’activité repose sur un parcours aventure adapté au plus grand nombre avec des niveaux progressifs. Ainsi, nous avons, depuis l’année dernière, construit le premier parcours aventure adapté aux PMR (hors fauteuil). Il convient notamment aux enfants, aux seniors, et aux personnes en situation de handicap. Il n’est cependant pas recommandé aux femmes enceintes.

Il s’agit d’un parcours panoramique avec une orientation idéale pour admirer les plus beaux sommets des alentours. Ce parcours a été complètement créé sur la base des mouvements que peuvent faire, ou ne peuvent pas faire, les personnes seniors. Il est de ce fait, adapté à la plus grande majorité des handicaps. D’autre part, les parcours ne sont pas très hauts et se pratiquent avec l’accompagnement d’un opérateur qui est enseignant diplômé en sport santé APAS. Plus d’infos ici : https://www.fort-de-tamie.com/tour-item/activite-panoramique/

Qu’en est-il des autres activités ?

Nous proposons également une visite du jardin de plantes simples et médicinales du Fort, l’occasion pour chacun d’améliorer ses connaissances sur les plantes sauvages et cultivées. Pour en savoir plus : https://www.fort-de-tamie.com/jardin-medicinal-plantes/

Autre activité à découvrir au Fort de Tamié : des escapes game qui allient jeux d’orientation et énigmes. Deux versions sont actuellement disponibles : « Retour en 1976 » où les participants doivent s’échapper d’une prison et « La Bête du Fort », particulièrement adaptée aux enfants et où une enquête est lancée après la découverte d’étranges traces. Réservation obligatoire au 07 49 59 76 87.

Plus d’infos sur : https://www.fort-de-tamie.com/escape-game/?type%5B%5D=escape-game

Quels sont les aménagements prévus pour les personnes en situation de handicap ?

– Le Fort comporte 3 parcours avec de difficultés croissantes, ce qui permet à chacun de trouver le parcours qui lui correspond le mieux et de s’y entraîner avant de passer à un autre.

– La hauteur des parcours ne dépasse jamais plus 3 mètres de haut et étant donné que parfois le terrain est en pente, il y a toujours un côté qui est très proche du sol et qui rassure les pratiquants.

– Un chemin longe les parcours. Des bancs y seront bientôt disposés afin de respecter les besoins de temps de pause de chacun et de permettre à ceux qui ont besoin de s’assoir de rester proches des pratiquants. Cela accentue les effets de groupe positifs : encouragements, aide et conseils, motivation générale du groupe.

– Le chemin d’accès aux parcours a été aplati, gravillonné et élargi pour rendre l’accès plus simple. La légère pente qui permet d’atteindre le premier parcours sera bientôt renforcée d’une rambarde afin d’aider les pratiquants à monter en confiance.

– Des toilettes ont aussi été ouvertes à proximité du lieu de pratique et un accès à l’eau potable se trouve à proximité.

Les parcours sont adaptés aux petits et grands.

Utilisez-vous du matériel spécifique ?

Tout à fait. Le matériel utilisé au Fort de Tamié est lui aussi sélectionné pour sa parfaite adaptation au public spécifique. Nous utilisons des baudriers avec un pontet haut (point d’accroche des longes de sécurité) et des bretelles. Cela permet, en cas de chute, de retenir le pratiquant en le maintenant en position assise. Il ne peut pas se retrouver la tête en bas, ni sortir du baudrier. De plus, ils sont très confortables à porter et n’appuient pas trop sur les reins et le bas du dos, contrairement à des baudriers classiques. D’autre part, chez nous, le port du casque est obligatoire, qu’importe le niveau de difficulté du parcours.

Une attention particulière est également portée aux séniors…

En effet, en ce qui concerne les groupes de séniors (plus de 60 ans), nous sommes financés par le département de la Savoie dans le cadre de la prévention à la perte d’autonomie. De ce fait, nous sommes en mesure de réduire le coût d’accès aux groupes qui font partie des cibles de cette action de prévention. Cela peut aller jusqu’à un minimum de 40 euros pour une demie journée et de 80 euros pour une journée.

En outre, si les groupes prévoient de venir par cycle (par exemple : 1 séance par semaine pendant un mois), nous adaptons aussi notre facturation, conscients que le sport, le plein air et le panorama qu’offre cette activité peut être vraiment revitalisant pour les pratiquants.

Pour en savoir plus sur le Fort de Tamié, rendez-vous ici : https://www.fort-de-tamie.com/

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com