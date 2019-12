FORM’AVENIR 2011

28 et 29 Janvier 2011 de 9h30 à 18h – Entrée Gratuite Parc des Expos de Toulouse

Ce salon, est ouvert gratuitement à tous publics, qu’ils soient demandeurs d’emploi, salariés, jeunes diplômés ou en quête de reconversion.

140 exposants dont l’AGEFIPH, acteurs de référence en matière de formation pour l’emploi seront présents avec pour objectifs de faire connaître la réalité des métiers, la diversité des entreprises et les formations adaptées. Mais également pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements.

Vous pourrez également assister gratuitement à plus de 30 ateliers et conférences sur des thématiques d’actualité en lien avec la formation et l’emploi.

