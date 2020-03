Coronavirus, les formations peuvent se poursuivre à distance

Coronavirus : mise à disposition des CFA et des organismes de formations d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de l’activité de formation

Alors que l’accueil en formation par les CFA et les organismes de formation est suspendu jusqu’à nouvel ordre, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis. L’objectif est de permettre aux CFA et aux organismes de formation de maintenir le lien, au quotidien, avec les personnes déjà engagées dans un parcours de formation ou d’apprentissage, d’éviter ainsi les ruptures de parcours et de faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, à travers différentes modalités : accès à des ressources pédagogiques en ligne pour les formations, individualisation et coaching quotidien par sms ou par téléphone, programmation en audioconférence ou visioconférence de temps d’échanges, …

Pour ce faire, plusieurs acteurs (AFPA, CNED, Educagri, Kokoroe, Nathan, Openclassroom, Pix …) se sont portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement :

1. Des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;

2. Des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;

3. Des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Ces ressources, accessibles gratuitement, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, sont recensées sur le site du Ministère du travail. https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-adistance

Appel à contributions : Vous êtes un organisme de formation ou un éditeur de contenus pédagogiques et vous souhaitez vous aussi rendre disponibles gracieusement des contenus de formation, proposez vos contenus en vous connectant à ce formulaire