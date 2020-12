Listen to this article Listen to this article





Journée de formation « Vie affective et sexuelle des personnes handicapées, d’un droit à une réalité…», proposée et animée par le CREAI Rhône-Alpes en collaboration avec l’IREPS Rhône-Alpes.

Aborder la sexualité suppose, dans une approche environnementale, de prendre en compte la subjectivité du regard porté par les tiers et par la société sur l’attitude sexuelle d’autrui, regard alimenté par un ensemble de caractéristiques sociales, individuelles, morales, religieuses, éducatives…

S’agissant des personnes handicapées, ce regard est évidemment marqué par un souci de santé publique et de protection de personnes vulnérables. Mais il l’est encore beaucoup par la force des représentations, des tabous et de confusions auxquelles, dans de nombreuses situations de handicap, des obstacles communicationnels ajoutent de l’incompréhension.

Si le droit pose le principe du libre exercice de la sexualité entre adultes consentants, hors du regard des autres, de nombreuses questions juridiques et éthiques interrogent le respect et la mise en œuvre de ce droit. La reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle est indispensable mais non suffi sante dans la réalité concrète et complexe des situations de handicap.

• En établissement, le respect de la vie privée et de l’intimité des usagers se heurte à la tension entre l’individuel et le collectif – quelle compatibilité entre vie affective et vie en institution ?

• Le positionnement des parents, lorsqu’ils sont les représentants légaux de la personne, peut s’avérer en contradiction avec les besoins et les demandes de cette dernière – quelle conciliation rechercher alors ?

• Enfin, et surtout, la loi de 2005 introduit, au bénéfice de toute personne handicapée, le droit à compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation, consistant à répondre aux besoins de la personne « qu’il s’agisse […] des aménagements […] nécessaires au plein exercice […] de sa capacité d’autonomie ou encore des aides de toute nature à la personne », inclut l’ensemble des domaines de vie de la personne – ne peut-on envisager, à l’instar de pays voisins, qu’elle concerne aussi sa vie sexuelle ?

Programme

Animation

Patrick GRÉGOIRE, Conseiller technique, CREAI Rhône-Alpes

8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H00 Introduction

Claude VOLKMAR, Directeur général, CREAI Rhône-Alpes

9H30 Personnes handicapées : épanouissement affectif et sexuel

Sandra SAINT-AIMÉ, Psychothérapeute-sexologue

Auteure de l’ouvrage «Sexualité et Handicap. De l’angélisation à l’épanouissement affectif et sexuel»,

Éditions Saint-Aimé, 2009.

• Témoignages

• Questions-débat avec la salle

12H30 DÉJEUNER

14H00 Entre protection et autonomie de la personne vulnérable : quel exercice du droit à une vie affective et sexuelle en institution ?

Olivier DUCHOSAL, Juriste, Conseiller technique, CREAI Rhône-Alpes

14H30 Handicaps et sexualités : des réponses spécifiques et concrètes

François CROCHON, Sexologue clinicien, Chef de projet, CERHES

• Questions-débat avec la salle

16H30 Pour conclure… et poursuivre

Olivier FRANÇOIS, Directeur, IREPS Rhône-Alpes

Patrick GRÉGOIRE, Conseiller technique, CREAI Rhône-Alpes

17H00 FIN DE LA JOURNÉE

