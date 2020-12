Formation Personnes en situation de handicap : "Vivre sa sexualité en institution

Listen to this article Listen to this article



Jusqu’à demain, le Planning familial 34 organise une formationà l’intention des bénévoles ou professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Quels positionnements, quelles interventions ? A partir des représentations personnelles ou collectives, des aspects éthiques et juridiques, il s’agit d’analyser les pratiques institutionnelles et professionnelles dans le domaine de l’accompagnement à la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap, l’objectif étant de s’approprier les connaissances et outils nécessaires pour être en mesure d’apporter les informations de base à des personnes qui, du fait de leur handicap, sont placées dans une situation socio-affective qui limite leur accès à l’information et à la parole. Renseignements : MFPF 48 boulevard Rabelais. Tél/fax : 04 67 64 62 19 ou M-F-P-F.Montpellier@orange.fr.