Formation et handicap : Quelles perspectives ?

Colloque, organisé par le Conseil national handicap

Jeudi 4 octobre 2012 au Conseil régional d’Ile-de-France

En partenariat avec le Conseil régional d’Ile-de-France et La Poste

Pour la première fois en France une journée est entièrement consacrée à la formation professionnelle des personnes handicapées, et va permettre d’étudier le sujet sous ses différents aspects : que ce soit la formation initiale des jeunes en centre de formation ou à l’université, la formation continue des chômeurs et la formation continue des salariés en entreprise.

Trouver un emploi, le conserver, développer ses compétences tout au long de sa vie : c’est un peu la double peine pour les personnes handicapées, et particulièrement dans notre pays, où la situation de la formation professionnelle est, pour cette population, à un niveau catastrophique. Les centres de formation ferment les uns après les autres, la prise en charge de la personne handicapée est difficile et nécessite souvent 2 à 3 ans d’attente, la capacité d’accueil de 3 à 4 000 places ne répond pas aux 60 000 demandes annuelles, sans parler du budget limité de la sécurité sociale. La France est très en retard, surtout, si l’on compare à ce qui se passe à l’étranger.

Le Conseil national handicap veut démontrer que des solutions existent et propose de placer cette journée du 4 octobre sous le signe de l’espoir en exposant à la fois des expériences locales qui ont réussi en France et les pratiques qui réussissent à l’étranger.

Des représentants d’entreprises françaises, telles que La Poste ou Klésia et de structures spécialisées, comme les Centres de Réadaptation professionnelle, apporteront leur témoignage sur les dispositifs actuels, les systèmes d’inclusion, les politiques menées en interne, etc… L’illustration des pratiques hors de nos frontières sera largement couverte par la présence de chercheurs et professeurs d’université qui exposeront les modèles anglais, allemand, hollandais et américain. Un exemple : Le modèle d’inclusion à l’université de Chicago. Ce « modèle de Chicago », créé il y a 35 ans, se développe harmonieusement, depuis, dans tous les Etats-Unis.

A noter la présence de la CGPME avec l’exposé des spécificités de la formation continue dans les PME et l’évocation du futur en France.

www.cnhandicap.org