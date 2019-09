Formation des personnes handicapées : une problématique spécifique

Lors de la première conférence nationale du handicap, le Président de la République avait annoncé un « pacte pour l’emploi des personnes handicapées» avec, comme axe fort, le développement de la formation professionnelle des travailleurs handicapés. La FNATH déplore que, depuis lors, aucune négociation n’ait eu eu lieu avec les associations de personnes handicapées, qui aurait dépassé le stade des discussions amorcées avec les partenaires sociaux.

Elle se félicite cependant de la remise à plat des systèmes de formation professionnelle en cours, à la condition « que ne soient pas oubliés les travailleurs handicapés qui sont les plus démunis en la matière, soit parce que les formations ne sont pas adaptées à leurs besoins, soit parce qu’ils ignorent qu’ils peuvent bénéficier de formation au sein de leur entreprise. La formation continue, dont l’accès demeure inégal, ne concerne le plus souvent que des personnes déjà formées, ne constitue pas un moyen crédible d’acquérir une qualification et apparaît trop cloisonné et complexe. »

Accompagnement précoce, global et continu

Selon la FNATH, les parcours des travailleurs handicapés, plus longs que pour les autres demandeurs d’emploi, exigent la mise en place de parcours adaptés à leurs besoins afin de leur permettre, d’une part, de trouver un emploi et, d’autre part, de répondre à la demande des entreprises qui souhaitent recruter de salariés qualifiés. Une réflexion sur l’adéquation entre l’offre de formation existante et les besoins des entreprises est donc incontournable. De même, l’accès à l’orientation, à la formation et à l’emploi justifie souvent, pour une personne handicapée, un accompagnement précoce, global et continu par une équipe nécessairement pluridisciplinaire. Un accompagnement que la FNATH juge encore insuffisamment développé aujourd’hui par les organismes de formation du milieu ordinaire, faute d’expérience et de moyens et affirme que la formation professionnelle doit constituer une véritable deuxième chance pour tous les travailleurs dont la formation initiale est insuffisante et doit être utilisée comme une solution de maintien dans l’emploi.