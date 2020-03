Formation des aidants familiaux : Éclairage de Catherine Sanchès

Les offres de formation des aidants familiaux existent et peuvent parfois être financées par la CNSA

Par Catherine Sanchès. Ce n’est pas avec une formation que l’on devient aidant… Par contre, devenir un aidant peut nous confronter à bien des questions, des doutes sur le bon comportement ou sur les ressources à solliciter. D’où l’intérêt des d’une formation des aidants familiaux.

En 2011, l’État a entériné la nécessité de développer la formation des aidants familiaux (1). Ces formations sont parfois payantes. Toutefois, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) peut participer au financement et contribuer à l’élaboration de programmes de formation des aidants, afin d’en assurer la gratuité. Aussi, saisir l’opportunité de suivre un temps de formation peut se révéler très intéressant, ne serait-ce que pour se rendre compte de tout ce que l’on sait déjà ! Sans investir financièrement dans ces sessions, vous pourrez trouver matière à renouveler votre énergie, justement pour continuer à vous investir le mieux possible auprès de votre proche.

Les offres de formation aux aidants les plus connues sont en lien avec une pathologie. Ainsi l’association France Alzheimer et maladies apparentées propose une formation des aidants familiaux pour aider au quotidien les aidants non professionnels (familles, amis, voisins) qui accompagnent régulièrement une personne malade. Cette formation allie apports de connaissances et mises en commun des expériences. Un point intéressant dans cette proposition est la présence d’un aidant pour constituer le binôme des formateurs. Etant « passé par là », il garantit aussi une transmission accessible de bonnes pratiques d’accompagnement.

Acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux situations quotidiennes, découvrir des outils essentiels à la compréhension des difficultés de la personne malade, à l’adaptation de l’environnement, à l’amélioration de la communication et au maintien de la relation…. Autant de points qu’un aidant peut également retrouver avec l’association France Parkinson, Les Écoles de la Sep*(Sclérose en Plaques) ou l’UNAFAM (handicap psychologique) … Il ne s’agit pas de devenir plus savant que le corps médical. Le témoignage des personnes ne parle pas d’une recherche pour acquérir cette place. Ils souhaitent rester acteurs dans l’accompagnement de leur proche, notamment en comprenant mieux les enjeux des parcours de soins.

Et pour pallier aux difficultés quant à la disponibilité pour suivre une session complète, les offres se diversifient et sont souvent proposées en présentiel. Ainsi sur www.francealzheimer.org, vous trouvez gratuitement des réponses aux questions les plus fréquentes, des vidéos en 3D, des solutions pour anticiper les difficultés des témoignages, des conseils… L’Association française des aidants a élaboré six modules de formation en ligne et gratuite sur des thèmes pratiques comme “comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale”… Le CIF-aidants (Centre d’information et de formation des aidants) permet d’acquérir des connaissances juridique et psychologique, gestion du stress…

Et connaissez-vous le MOOC** ?

AG2R La Mondiale a soutenu ASP Fondatrice*** dans la création d’un MOOC, formation en ligne francophone gratuite et ouverte à tous sur les soins palliatifs. Cette formation s’adresse aux professionnels de santé, au grand public, aux bénévoles et aux aidants. Elle doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes gravement malades, de développer des connaissances et de comprendre les enjeux des soins palliatifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site d’ASP fondatrice : https://www.aspfondatrice.org/mooc-francophone-soins-palliatifs/

Le proche aidant peut également bénéficier d’un apprentissage dispensé par un professionnel de santé si la personne aidée a besoin de soins qu’il n’est pas en mesure de réaliser. Ces formations concernent différents domaines : premiers secours, soins corporels… Le groupe associatif Siel bleu, spécialisé dans l’activité physique adaptée, propose aux aidants d’apprendre les gestes et postures pour soulever une personne.

Rejoindre une session de formation serait, de toute façon, une occasion de rompre l’isolement. Le partage avec des pairs d’expériences, des trucs et astuces apporte des éléments extrêmement positifs aux participants, et parfois des liens se nouent et perdurent bien au-delà des dates au programme !

(1) décret 2011-844 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux

*Les Écoles de la SEP, sont mises en place et labellisées par APF France handicap, avec la collaboration des réseaux SEP et de l’UNISEP.

** Massive Open Online Course. Un MOOC est un type de formation à distance ouvert et capable d’accueillir un grand nombre de participants. L’appellation MOOC passe doucement dans le langage courant…

***L’ASP fondatrice est une association créée en 1984 pour l’accompagnement bénévole et le développement des soins palliatifs.