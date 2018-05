Formation des aidants en ligne : Six modules à suivre

Aidants et handicap

L’Association Française des Aidants lance la Formation des Aidants en ligne !

La France compte aujourd’hui 8.3 millions de personnes qui aident au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Parmi leurs premiers besoins recensés par la Fédération Française des Aidants figurent l’information, la reconnaissance et la formation.

C’est forte de ce consta que l’Association Française des Aidants organise avec ses adhérents, depuis 2015, un parcours de six modules de formation pour les aidants en région. Dans le prolongement de ce programme en présentiel, l’Association inaugure son programme de Formation des aidants en ligne accessible sur le site : www.formation.aidants.fr

« Cette formation a pour objectif d’améliorer au quotidien la relation d’aide en mobilisant la capacité à agir des aidants à l’appui de ressources personnelles et extérieures, explique l’association. Le site est facile à utiliser : il se compose de six modules d’environ trente minutes chacun qui traitent de sujets auxquels les aidants sont confrontés quotidiennement. Cette formation en ligne est un véritable parcours d’accompagnement, qui apporte des éclairages à tous les aidants, quels que soient la pathologie ou l’âge de leur proche. Elle est gratuite et accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette ».

Parmi les six modules proposés dans le cadre de cette formation des aidants en ligne : « Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche » ; « Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites » ; « La relation au quotidien avec son proche » ; « Trouver sa place avec les professionnels » ; « Comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne ? » ; « Comment concilier sa vie de proche aidant avec sa vie personnelle et sociale ? ».

Plus obtenir d’infos sur sur cette formation, rendez-vous sur le site dédié : www.aidants.fr / @AssoAidants