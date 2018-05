Formation au maintien en emploi : Nouvelle offre ANFH

Nouvelle formation au maintien en emploi pour le personnel hospitalier

L’ANFH, OPCA de la fonction publique hospitalière, propose une nouvelle offre de formation au maintien dans l’emploi. « On définit le « maintien dans l’emploi », par la création de conditions favorables pour qu’une personne en situation de handicap au travail puisse continuer à exercer un emploi. Mais l’usure professionnelle, les restructurations, le recul de l’âge de la retraite ou encore la gestion des secondes parties de carrière sont autant d’éléments à également considérer dans le champ d’action de cette politique », commente l’ANFH. Parmi les trois axes abordés : « Accompagnement des établissements dans la prévention et le maintien dans l’emploi » ; « Accompagnement des agents : maintien dans l’emploi et seconde partie de carrière » ; et « Etude prospective sur les métiers et trajectoires de reconversion + Parcours certifiant « clés en main » de reconversion ».

Pour obtenir plus d’informations sur la formation au maintien en emploi de l’ANFH ou pour en savoir plus sur les différentes formations proposées par cet organisme, rendez-vous sur le site dédié : www.anfh.fr