Formation adaptée : FMS lance une formation de développeur

FMS lance une formation de développeur dédiée aux personnes en situation de handicap

Voilà maintenant deux ans que l’entreprise adaptée landaise « Facilities Multi Services » (FMS), connaît une forte croissance de ses activités informatiques et plus particulièrement de son pôle de développement informatique. C’est pour accompagner cette évolution, et faire face à la carence de candidatures sur le métier de Développeur Informatique, qu’elle vient de lancer, en partenariat avec l’Agglomération du Grand Dax, une formation adaptée aux personnes en situation de handicap pour les préparer au métier de développeur. Ce projet de formation solidaire et innovant s’adresse aux personnes en situation de handicap en recherche d’emploi.

La première session de cette formation adaptée a été lancée le 1er octobre 2018 et se déroule en alternance sur une période de 12 mois. Les 10 élèves suivant ce cursus seront en cours jusqu’à fin 2018. Ils intègreront ensuite une société de la pépinière d’entreprises Pulseo, centre d’innovation technologique de Grand Dax agglomération, pour une période de stage de janvier à fin septembre 2019. Ils seront ensuite embauchés en CDI chez FMS. L’un de ses atouts de ce projet est le fait qu’il allie en effet développement économique régional et action en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

« Nous pouvons qualifier les entreprises adaptées d’inclusives, car elles apportent les accommodements et les ajustements nécessaires dans un environnement dans lequel les personnes butent trop souvent sur des obstacles, commente Cyril Gayssot, gérant de FMS. Et quels sont ces obstacles ? Ce sont des personnes qui n’ont pas été suffisamment préparées à la dure réalité du marché du travail et qui ensuite se heurtent à des difficultés d’emploi. C’est pourquoi l’entreprise adaptée FMS met en œuvre un cursus qualifiant inclusif de « développeur informatique » (Bac +2) sur l’Agglomération dacquoise ».

Un projet de formation adaptée soutenu par les acteurs économiques de l’Agglomération du Grand Dax

En réflexion depuis début 2018, ce projet a pu voir le jour grâce à un rapprochement important d’acteurs locaux et nationaux et des partenariats avec :

Grand Dax Agglomération et PULSEO pour l’accueil des futurs salariés durant la période de formation,

pour l’ingénierie de formation, Le Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale et Cap emploi) pour le repérage des candidats,

(Pôle Emploi, Mission Locale et Cap emploi) pour le repérage des candidats, OPCALIA Nouvelle-Aquitaine pour le co-financement du cursus.

CGI, 5e Entreprise de Services du Numérique (ESN) mondiale, fait également partie des partenaires de cette initiative de formation adaptée dans le cadre de son engagement handicap et de son offre Handi-ready. Elle collaborera à la montée en compétence des ressources, à l’utilisation et à la promotion du dispositif auprès de son écosystème.

« Ces acteurs économiques ont été séduits par la démarche de l’entreprise solidaire FMS qui, à travers ce projet, contribue à la fois au développement économique de leur territoire tout en luttant contre le chômage massif des personnes en situation de handicap », explique FMS.

FMS : une entreprise adaptée en pleine expansion

FMS est agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) par l’État et emploie des personnes en situation de handicap dans les domaines de l’informatique, la logistique et la location/entretien des vêtements de travail.

Elle développe particulièrement les prestations de support informatique pour de grandes entreprises françaises et européennes, avec un carnet de commande pour les 3 prochaines années de près de 5 millions d’euros sur des domaines variés :

Support applicatif niveau 2 (supply chain, SAP, gestion de contenu Filenet et Sharepoint, gestion d’accès…)

Migration de projets SAP (Design de l’application, Test, Déploiement)

Accompagnement de l’externalisation des applications pour « l’entreprise étendue »,

Accompagnement à transformation digitale et à l’innovation (Serious-Game, étude de ChatBot en partenariat avec la société Synapse Développement)

FMS

FMS – FaCylities Multi Services – est une entreprise Adaptée et Solidaire (il s’agit de deux agréments d’Etat) créée en 2008. Sa mission est de créer des emplois durables par l’inclusion promotionnelle de personnes en situation de handicap. Son expertise s’articule autour de trois domaines d’activité : l’informatique, la logistique, les vêtements de travail et EPI (Équipement de Protection Individuel). FMS travaille avec de grands groupes, comme AIRBUS, la Caisse d’Épargne, Cdiscount, le Crédit Agricole, Labeyrie, etc. Plus d’informations : www.fms-ea.com

En photo : Le pôle logistique de l’entreprise adaptée FMS.