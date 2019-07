Forium emploi-handicap à Saint-Quentin en Yvelines

Le 4e Forum emploi handicap se tiendra le 19 novembre prochain de 10h à 16h à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), sur son site de Guyancourt. Organisé par l’UVSQ, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le groupe Sodexo et le club d’entreprises FACE SQY, il est mis en place dans le cadre de la 14ème semaine nationale pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Objectif : favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées et susciter des échanges avec les recruteurs. A cette occasion, plus de 400 participants sont attendus. Les candidats auront accès à des offres d’emplois adaptées à leurs compétences, quel que soit leur niveau de qualification ou de formation. Ils pourront ainsi présenter leur CV et passer des entretiens avec les entreprises et collectivités publiques présentes. Entrée libre et gratuite. Informations : www.uvsq.fr