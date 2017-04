Forez’âne, une nouvelle structure spécialisée dans l’accueil des publics en situation de handicap

S’inscrivant dans le cadre de la politique départementale de développement du tourisme adapté, la Forez’âne de Cognin sera inaugurée samedi 10 octobre à 11h30. Centrée autour de la médiation animale, cette structure est spécialisée dans l’accueil des personnes en situation de handicap. Au programme, des activités ludo-pédagogiques systématiquement adaptées en fonction de la déficience, de l’autonomie des groupes et du projet de loisirs souhaité.

Partie prenante du projet dès ses débuts, le Conseil général de la Savoie a apporté son soutien à la Forez’âne, à hauteur d’un financement de 50 000 euros. Cette aide, qui s’inscrit dans le cadre Plan tourisme 2007-2013, a été complétée d’un accompagnement opérationnel apporté par la mission Tourisme adapté, confiée à l’Agence touristique départementale (actions de formation, accompagnement technique pour l’obtention programmée du label Tourisme & Handicap, aide aux montages de dossiers, mise en réseau avec les acteurs du handicap…).

Située à Cognin, en pleine nature et à quelques minutes seulement du grand pôle urbain chambérien, cette nouvelle structure participe de la démarche de « Territoire Tourisme Adapté » développée autour de la capitale savoyarde. « Elle répond également à la volonté d’élargir notre offre tourisme adapté-aujourd’hui structurée pour ce qui concerne les hébergements et les infrastructures- aux prestataires d’activités » souligne Gérard Thiévenaz, chargé de mission Tourisme adapté au sein de l’Agence touristique départementale de la Savoie.

Forez’âne se veut avant tout une structure de proximité, au service des institutions locales en charge du handicap, à l’instar de la Maison d’Accueil Spécialisé Les Ancolies à Albertville qui a pu découvrir les 4 espaces pédagogiques proposés (l’Anerie, le Pré, l’Atelier et le Chemin offrant une balade de 200 m sur sol sécurisé).

« Notre exploitation s’adresse dans un premier temps exclusivement aux publics -enfants et adultes- en situation de handicap. Au printemps prochain, nous comptons également nous ouvrir au grand public le week-end, en proposant des activités à vocation plus touristiques, comme la balade accompagnée, la location d’âne de bât pour la randonnée ou encore les goûters à l’asinerie » explique Denis Talon, responsable du site et à l’initiative du projet de la Forez’âne, partagée avec sa femme Anne-Marie, éducatrice.

À découvrir également prochainement, les balades tractée en Fauteuil Tout Terrain pour les publics à besoins spécifiques.