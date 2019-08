Forêt de Rothonne : de nouveaux aménagements accessibles à tous

La Ville de Belley (01) vient de mettre en place de nouveaux aménagements en forêt de Rothonne visant à rendre les lieux plus accessibles et ludiques. Ces équipements seront inaugurés samedi 2 juin lors d’une grande journée d’animations.





En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Conseil général, le Programme Leader et l’Office National des Forêts (ONF), la Ville de Belley a récemment installé sept agrès ludo-sportifs sur le chemin principal, long d’un kilomètre. La plupart d’entre eux ont été conçus pour être accessibles à une large majorité de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, le tout sur un chemin dont le revêtement du chemin a été modifié pour faciliter la circulation des poussettes et fauteuils roulants. Composés principalement de bois, un matériau renouvelable et durable, ils ont été réalisés spécialement par une entreprise locale (Pic Bois à Brégnier-Cordon).

Ces agrès font partie intégrante d’un parcours découverte appelé « défi nature ». Les enfants devront résoudre une enquête en glanant des indices au niveau des agrès. La solution leur sera révélée en fin de parcours, dans le bureau du détective.

Ces aménagements font de ce projet un projet innovant car il n’existe à ce jour aucun parcours qui allie à la fois la motricité, le ludique et l’accessibilité à tous les publics.

En parallèle, huit places de parking supplémentaires ont été créées à l’entrée de la forêt dont une réservée aux personnes en situation de handicap. A proximité, des tables dédiées au pique-nique ont également été conçues pour être accessibles aux personnes en fauteuil. Elles sont sans entrave aux jambes et possèdent un plateau allongé de chaque côté.

L’arboretum, en place depuis plusieurs années, a, lui aussi, fait l’objet de travaux. Composé de sculptures sonores en bois, de postes d’observation d’oiseaux et de panneaux d’interprétation d’essence des arbres, il n’était jusqu’alors pas facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, différents aspects ont été améliorés comme le dévers, la pente, la largeur du sentier et la granulométrie.

Afin d’être identifié site accessible aux personnes atteintes de handicaps, moteur, visuel, auditif ou mental, la ville a sollicité auprès de l’Etat, le label Tourisme & handicap.