Football : la région Rhône-Alpes soutient la campagne de lutte contre le racisme

A l’occasion de la rencontre de football entre l’Association sportive de Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, la Région Rhône-Alpes a convié 200 arbitres et bénévoles du monde sportif à participer au lancement régional de la campagne de lutte contre le racisme dans le football, puis à assister au 101e derby.

Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes, Farida Boudaoud, vice-présidente déléguée à la culture et à la lutte contre les discriminations, Jean-Louis Gagnaire, Vice-président délégué au développement économique, à l’industrie et aux PME, Thierry Philip, conseiller spécial à la recherche, à l’enseignement supérieur et aux formations sanitaires et sociales, et Cécile Cukierman, conseillère spéciale à l’égalité femmes – hommes, ont assisté à la signature officielle de la charte d’engagement pour la mise en place de la campagne de lutte contre le racisme dans le football.

Initiée par la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l’Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF), cette campagne nationale vise à favoriser une prise de conscience collective auprès des supporters, arbitres, joueurs, dirigeants et formateurs. Elle met notamment en place un numéro de téléphone (01 45 08 08 08) pour recueillir les témoignages sur les actes de racisme.

Jean-Jack Queyranne a rappelé l’engagement du conseil régional en faveur de l’égalité des chances et des droits. « La lutte contre la violence et contre toutes les discriminations représente l’un des piliers du vivre ensemble. Nous avons tenu à associer à la présentation de cette campagne contre le racisme les bénévoles qui, chaque jour, accompagnent les jeunes et les sportifs de Rhône-Alpes. La richesse de ce tissu associatif est un formidable vecteur de sensibilisation et de formation afin de promouvoir le droit de tous les citoyens à être traités en égaux. »

La Région Rhône-Alpes a adopté en janvier 2008 une charte de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement. Cette charte se décline dans les différentes politiques régionales et auprès des partenaires du Conseil régional. Parmi eux, la Ligue Internationale de Lutte contre le Racisme est engagée avec la Région à travers une convention de partenariat et d’objectifs et elle bénéficie d’une subvention de 50 000 euros pour l’année scolaire 2010-2011.