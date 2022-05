Football en audiodescription : Suivre avec une déficience visuelle

Ecouter article Ecouter article

Entretien avec Flora Chaduc, cheffe de projet au sein de l’association ASA France et référente football en audiodescription au Groupama Stadium de Lyon. Elle explique ce qui se joue avant et pendant un match de football pour les personnes atteintes de déficience visuelle.

Pouvez-vous nous présenter l’association ASA en quelques mots ?

L’association ASA – All Services Access – a été fondée en 2016 à l’occasion de l’Euro de football en France. L’objectif était de répondre à un appel à projets de l’UEFA (Union des Associations Européennes de Football) qui souhaitaient mettre en place ce type de dispositifs dans les stades. Son fondateur s’appelle Charly Simo, déjà impliqué dans le cécifoot en France notamment du comité de la Fédération Française Handisport. Le matériel était sous forme d’héritage c’est-à-dire qu’il était laissé en place dans les stades qui en avaient bénéficié au cours de l’Euro, d’abord à Lyon puis à Marseille avant de prendre un deuxième essor lors de la Coupe du Monde féminine organisée en France, en 2019. Certains autres stades ont pu en bénéficier. À Lille, cela s’était démocratisé entre les deux compétitions.

En quoi consiste le football en audiodescription ?

Un match en audiodescription est un match auquel nous allons assister au stade et pour lequel il va y avoir des commentaires précis qui seront donnés au spectateur. Ce sont des commentaires aussi précis que possible pour que l’auditeur comprenne la totalité des actions et qu’il ait également accès à tout ce qu’il se passe autour du jeu. Cela comprend, à titre d’exemple, le comportement des supporters ou des entraîneurs. Avec tout cela à disposition, il est possible de comprendre 90 minutes de football !

Concrètement, quel est l’intérêt d’assister à un match de football en audiodescription ?

Cela permet aux personnes déficientes visuelles d’être dans l’ambiance d’un stade et d’un match de football tout en profitant de toutes les informations qui viennent compléter ce qui leur est impossible de voir ou ce qu’elles voient mal. Même avec le handicap, cela leur permet quand même de raconter le match à leurs collègues, le lendemain.

Quelles sont les villes où l’on peut suivre des matches en audiodescription ?

Aujourd’hui, l’association ASA (All Services Access) déploie le dispositif au Groupama Stadium de Lyon, au Stade Pierre Mauroy de Lille, à l’Orange Vélodrome de Marseille et aussi à Saint-Denis au Stade de France.

Comment bénéficier de ce service ? Est-il proposé dès l’achat du billet de match ?

Un match de football en audiodescription peut être suivi via un dispositif avec des écouteurs et un boîtier. Fournis à l’entrée du stade concerné. En général, il suffit de contacter une personne dédiée à cela qui travaille pour la billetterie du stade, par mail ou par téléphone en lui expliquant que l’on souhaite suivre un match audiodécrit et en connaître les modalités.

Combien de personnes environ suivent les matches en audiodescription ?

Je ne sais pas combien de personnes suivent les matches à Lille et Marseille. Ici, cela oscille entre 5 à 10 personnes selon l’enjeu et l’importance de la rencontre. Cela peut même aller jusqu’à une vingtaine si le Groupama Stadium accueille l’Équipe de France.

Sur quels critères les commentateurs de football en audiodescription sont-ils choisis ?

Les commentateurs de football en audiodescription le deviennent sur la base de leurs motivations. Il faudra qu’ils comprennent, que cela ne sera pas identique à des commentaires de football classiques. Cela sera plus précis et cela devra vraiment coller aux actions sur le terrain, sans trop de commentaires techniques superflus. Un tel projet doit aussi se comprendre dans sa dimension sociale. Ils sont formés sur ce qu’ils doivent dire, comment et de quelle manière, au niveau théorique et pratique.

D’autres sports sont-ils disponibles et adaptables en audiodescription ?

Tous les sports sont adaptables ! Durant les Jeux Olympiques de Tokyo, l’année dernière, nous avons animé des lives sur la plateforme Twitch lors des épreuves pouvant être commentées. Nous avons fait des épreuves de natation, de volley-ball, du rugby-fauteuil…Prochainement, l’association commentera les demi-finales et la finale de Top 14 en rugby.

Pourquoi Lyon, Lille et Marseille ont-elles été érigées en capitales du football audiodécrit ?

L’association ASA aimerait pouvoir s’implanter dans tous les stades. Il faut que les clubs aient envie de suivre cette voie et ainsi proposer un tel dispositif à leurs supporters en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur le football en audiodescription : https://asaaudiodescription.wordpress.com/

Propos recueillis par Alex Renaud-Bourbon

En photo : Flora Chaduc et Antoine Bchini, commentateurs en audiodescription, lors d’un match au Groupama Stadium de Lyon.

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici