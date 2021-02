Football adapté: la Coupe du monde continue

Ecouter article Ecouter article





La Coupe du Monde de Football Adapté aura lieu du 21 août au 12 septembre en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud accueillera les 16 équipes qualifiées dans les 6 stades qu’elle a préparés à cette occasion. Le tirage au sort plutôt favorable à l’équipe de France laisse espérer une qualification pour les quarts de final. Cette participation s’inscrit pleinement dans une logique sportive alors que cinq des disciplines FFSA ont été récemment reconnues « disciplines de haut niveau », dont le football. Encadrées et perfectionnées, ces équipes de sports de haut niveau sont la représentation de tout le travail effectué par la Fédération dans l’intégration par le sport des personnes handicapées mentales et/ou avec des troubles psychiques. Cette manifestation est organisée par l’INAS-FID, Fédération Internationale du Sport pour les athlètes en situation de handicap mental. Elle organise plusieurs rencontres européennes et internationales dans l’année comme le Championnat Européen de Natation ou le Championnat du Monde de Basketball qui aura lieu au mois de novembre.

Trois semaines de compétition

La Coupe du Monde de Football Adapté se déroulera en Afrique du Sud, du 21 août au 12 septembre, dans la province de Limpopo, à Polokwane. Ce lieu regroupe les 6 stades où se rencontreront les joueurs dont l’un d’eux est le même que pour la Coupe du monde de Football, le Peter Mokaba Stadium avec ses 45 000 places.

La France dans le groupe B

La compétition se déroulera donc du 21 août au 12 septembre 2010. Il va réunir au total 16 équipes réparties en 4 poules de 4 équipes.

La France se retrouve dans le groupe B avec l’Arabie Saoudite championne du monde en 2006, par conséquente favorite du groupe, le Japon et l’Egypte. Les matchs de l’équipe de France se dérouleront ainsi :

– France / Arabie Saoudite : 25 août

– France / Egypte : 28 août

– France / Japon : 31 août.

Ces matchs auront lieu au Peter Mokaba Stadium.

Les demi-finales se tiendront les 7 et 9 septembre et la finale le 12 septembre, au Peter Mokaba Stadium.

Poules A B C D Tête de séries A1 – Afrique du Sud B1 – Arabie-Saoudite C1 – Pays-Bas D1 – Allemagne 2 A2 – Pologne B2 – France C2 – Hongrie D2 – Turquie 3 A3 – Corée du Sud B3 – Japon C3 – Mexique D3 – Brésil 4 A4 – Portugal B4 – Egypte C4 – Argentine D4 – Niger

Un stage de préparation a été organisé à Clairefontaine du 2 au 4 juillet pour mettre les joueurs en condition avant le début du championnat.

Le Palmarès

Après un premier podium et une belle troisième place lors de la Coupe d’Europe de Futsal le 26 février 2010, l’équipe de France de Football a pour objectif d’atteindre les quarts de final malgré la présence de l’Arabie Saoudite dans leur groupe, championne du monde lors de la Coupe du Monde de Football Adapté de 2006. Cet objectif est conforté par sa 5ème place à la Coupe du Monde de Futsal en 2007 et sa 4ème place à la Coupe d’Europe en 2008.

Comment devenir partenaire de l’équipe de France de Football Adapté ?

Afin de participer à cette Coupe du Monde de Football, des fonds sont nécessaires. La FFSA a donc fait un appel aux dons pour pouvoir organiser ce déplacement. Les dépenses comprennent l’aller et retour de Paris à Johannesburg ainsi que l’hébergement, la restauration et enfin les achats de matériel (tenues vestimentaires spécifiques comme les chaussures, les maillots et les chasubles, jeux de plots, ballons, etc.)

A ce jour, elle a reçu l’aide du Ministère de la Santé et des Sports et de la Ligue Professionnelle de Football. Ces deux partenaires ont tenu à aider nos footballeurs à se préparer au mieux et partir dans les meilleures conditions.

La FFSA inscrit sa demande sur deux axes de partenariat :

– Aide financière pour l’achat de matériel

– Aide financière pour les frais de déplacement

Comment faire un don

Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Antoine DARTIGUES, responsable de la Communication : communication2@ffsa.asso.fr ou au 01 42 73 90 11. Nous vous ferons parvenir un dossier de partenariat dans les meilleurs délais.

Vous pouvez aussi :

– vous rendre sur le site internet. Un lien « Pour faire un don » est disponible en haut à droite de la Home page, sur http://www.ffsa.asso.fr ou directement sur http://dons.ffsa.asso.fr.

– envoyer vos dons par chèque à l’adresse suivante :

La FFSA a encore beaucoup de travail à concrétiser dans le domaine de l’accessibilité vers le haut niveau au plan national (détection, sélection, stages de perfectionnement….). Cette démarche de structuration et de formation passe impérativement par les échéances internationales officielles telles que la Coupe du Monde de football. Ce grand rendez-vous devient donc incontournable dans la politique de développement engagée pour le haut-niveau et permettrait à nos sportifs de se perfectionner.